Reper tvrdi da je Zemlja ravna: 'Puno sam putovao i shvatio da nije moguće ići gore-dolje...'

Wiz Khalifa izazvao je brojne reakcije nakon što je u nedavnoj epizodi 'The Joe Budden Podcasta' otkrio da vjeruje kako Zemlja nije okrugla, već ravna. Na pitanje suvoditeljice Melysse Ford misli li da je Zemlja okrugla, Khalifa je jednostavno odgovorio: 'Ne'.

- Samo vjerujem da živimo na ravnini, kao na ogromnoj ravnoj plohi - dodatno je pojasnio svoju teoriju.

Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Kao razlog naveo je svoja brojna putovanja.

- Kada putujem, rute koje biramo i način na koji to radimo, nije moguće ići gore-dolje. Samo idete ravno. To je jedini razlog zašto to mislim - objasnio je.

Na dodatno pitanje gosta i akademika Marca Lamonta Hilla je li ikad stigao do ruba Zemlje, Khalifa je odgovorio: 'Ne, nije to. Mislim da postoji više masa od onoga što vidimo jer je ovo prije bila jedna stvar i proširila se', očito referirajući na nekadašnji superkontinent Pangeu.

Osim toga, izrazio je i sumnju u istraživanje svemira: 'Uopće ne vjerujem u istraživanje svemira. Ne vjerujem da istražuju svemir toliko koliko kažu da istražuju'.

Zanimljivo, iako javno iznosi sumnje u okrugli oblik Zemlje, na naslovnici svog novog albuma 'Kush + Orange Juice 2' nalazi se upravo okrugla Zemlja.

Foto: Hubert Boesl

Wiz Khalifa, pravim imenom Cameron Jibril Thomaz, rođen je 8. rujna 1987. u Minotu, Sjeverna Dakota, SAD, kao dijete roditelja koji su služili u američkoj vojsci. Djetinjstvo je proveo seleći se po SAD-u i Njemačkoj, a srednju školu završio je u Pittsburghu, gdje je i započeo glazbenu karijeru.

Prvi mixtape objavio je 2005., a ubrzo je postao prepoznatljiv po hitovima poput 'Say Yeah', 'Black and Yellow', himne Pittsburgh Steelersa koja je 2011. zauzela vrh Billboard Hot 100 ljestvice, te kasnijim uspješnicama 'Roll Up', 'No Sleep' i globalnom hitu 'See You Again' s Charliejem Puthom, posvećenom Paulu Walkeru iz filmske franšize 'Fast & Furious'.

Poznat je po opuštenom stilu, temama vezanima uz marihuanu i partijanerski način života. Tijekom karijere surađivao je s brojnim glazbenicima i ostvario nekoliko zapaženih albuma, uključujući 'Rolling Papers', 'O.N.I.F.C.' i 'Blacc Hollywood'.