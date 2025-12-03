Obavijesti

HRT OBJAVIO POPIS

Fenksta ponovno u igri: Reper koji je prošle godine 'uletio' kao zamjena, opet se vraća na Doru

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Hip-hop reper Fenksta prošle je godine uletio na Doru kao zamjena za diskvalificiranu Natalie Balmix, a sada se vraća spreman ponovo osvojiti publiku svojom energijom i karizmom

Nakon što je HRT objavio popis izvođača za Doru, među njima su i neki koji su već nastupali prošle godine, uključujući umaškog hip-hop repera sa zagrebačkom adresom, Fenksta (Saša Stević), koji je privukao pažnju javnosti nastupima na Supertalentu i Dori. Nakon što se prošle godine okušao u tome Fenksta se vraća i ove godine u borbu za Eurosong.

Foto: Privatni album/

Još od osme godine bavi se glazbom, svira klavijature, a inspiraciju za svoje tekstove crpi iz svakodnevnog života i osobnih iskustava. Njegovi glazbeni uzori su Eminem i Kool Savas, a karijeru je započeo 2008. godine u grupi KUGA.

Foto: Instagram/

Četiri godine kasnije Fenksta se preselio u SAD, gdje je studirao Music Recording Technology u Northern Virginia Community Collegeu. Povratkom u Hrvatsku 2016. godine stečeno znanje iskoristio je za suradnju s domaćim i inozemnim izvođačima.

POZNATI NATJECATELJI HRT je objavio popis! Na Dori 2026. nastupaju ovi izvođači
Njegova brzina repanja prepoznata je i na prestižnoj listi Underground Choppers 6, gdje je zauzeo 82. mjesto s impresivnih 13 slogova u sekundi.

Foto: Ivana Jankovic 1

Na Doru prošle godine ušao je kao zamjena za diskvalificiranu Natalie Balmix, koja je morala odustati zbog prevelikih izmjena svoje pjesme. Fenksta je tada preuzeo poziciju rezervnog izvođača i predstavio se pjesmom 'Ekstra', odmah plijeneći pažnju žirija i publike.

- To je došlo isključivo zbog velike ljubavi prema samoj Euroviziji. Ništa me ne sprečava da budem dio toga, pogotovo što se svakako bavim glazbom, a volim centar pažnje, pa nek' me gleda 160,000.000 ljudi - izjavio je Fenksta za 24sata prošle godine.

Foto: Instagram/

Prošlogodišnji nastupi pokazali su njegovu karizmu i scensku energiju. Žiri Supertalenta usporedio ga je s legendama hip-hopa, dok su članovi žirija isticali njegov talent, kreativnost i šaren stil nastupa. 

- Ekstra ekstrovertiran, obožavam zagrljaje i glasnoću. Strah da ne ispadneš budala te koči, a vidi me koliko sam šaren, sve ti je jasno - izjavio je Fenksta. 

VELIKI INTERVJU Lelek za 24sata: Vraćamo se na Doru iskusnije i spremnije...
Pjesma je nastajala kroz nekoliko dana, a reper je testirao tekst i instrumental s prijateljima, želeći stvoriti nešto novo i drugačije od uobičajenog hip-hop klišea.

Foto: Privatni album/

Zahvaljujući prošlogodišnjem iskustvu i uspjehu, Fenksta se sada vraća na Doru, spreman da energiju i karizmu prethodnih nastupa prenese na novu pozornicu. Publika će ponovno imati priliku vidjeti njegov dinamični scenski nastup, dok reper ističe da želi otvoriti vrata hip-hopu na natjecanju i inspirirati druge izvođače u ovom žanru.

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
VIDEO Domaći glazbenik nakon 200 nastupa u samo dvije godine iznenadio publiku
EP '200'

Antonio Krištofić je u protekle dvije godine održao čak 199 nastupa te kao zahvalu publici predstavlja svoj simbolični 200. nastup, snimljen u njegovom rodnom gradu
Filip Dizdar donosi božićnu čaroliju s pjesmom koja je hipnotizirala njegova sina
ANIMIRANI SPOT

Ideja za novu božićnu pjesmu “Ovaj Božić” rodila se već prije dvije godine, a sada je ugledala svjetlo dana. “Ovo je neka vrsta mog povratka. Imam spremno više novih pjesama", kaže Filip

