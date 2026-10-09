Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA CIJELI ŽIVOT

Rihanna u arhivi ima čak 170 neobjavljenih pjesama, a zadnji album objavila prije 10 godina

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Rihanna u arhivi ima čak 170 neobjavljenih pjesama, a zadnji album objavila prije 10 godina
16
Foto: INSTAGRAM/BADGIRLRIRI
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Popularna pjevačica otkrila je kako kod kuće 'skriva' čak 170 neobjavljenih pjesama. Njezin posljednji album "Anti" izašao je 2016. godine

Admiral

Slavna pjevačica Rihanna ponovno je zagolicala maštu svojih obožavatelja koji već više od desetljeća čekaju njezin deveti studijski album. Tijekom nedavnog prijenosa uživo iznenadila je mnoge priznanjem o ogromnoj količini glazbenog materijala koji tek treba ugledati svjetlo dana.

Rihanna se javila uživo na TikToku kako bi promovirala svoj popularni brend Fenty Beauty. Tom prilikom iskoristila je metaforu kozmetičkih trezora kako bi dočarala koliko je glazbe snimila tijekom svoje duge pauze.

​- Ako u jednom trezoru ima deset proizvoda, onda ja imam najmanje 17 takvih trezora - rekla je Rihanna govoreći o svojim neobjavljenim radovima.

Foto: Instagram

To znači da u svojoj "arhivi" skriva oko 170 pjesama, što je izazvalo pravo oduševljenje među fanovima. Njezin posljednji album, iznimno uspješni "Anti", izašao je još 2016. godine i donio velike hitove poput pjesama "Work", "Needed Me" i "Love on the Brain".

Da glazbena karijera nije potpuno u drugom planu, potvrdio je u kolovozu ove godine i njezin partner A$AP Rocky. Tijekom intervjua za jednu emisiju jasno je dao do znanja da pjevačica marljivo radi na novim materijalima.

​- Ona je trenutno u studiju. Da, rekao sam to. Oprosti, dušo - našalio se 38-godišnji reper, dodajući kako glazbenica stvarno sprema nešto novo.

SPEKTAKL FOTO Rihanna, gdje si? A$AP Rockyju u zagrebačkoj Areni djevojke bacale grudnjake
FOTO Rihanna, gdje si? A$AP Rockyju u zagrebačkoj Areni djevojke bacale grudnjake

Sama pjevačica je još u lipnju 2024. godine, prilikom predstavljanja linije Fenty Hair, istaknula da kreće ispočetka. Tada je objasnila da se vraća u studio s potpuno novom perspektivom i spremna stvoriti nešto jedinstveno. U veljači prošle godine za Harper's Bazaar otkrila je da je konačno "provalila kod" za zvuk dugoočekivanog albuma, naglašavajući da to neće biti reggae izdanje kako se ranije nagađalo.

​- Toliko vremena izbivanja iz glazbe mora imati smisla za ono sljedeće što će svi čuti. Ne mogu objaviti nešto osrednje - poručila je tada, dodavši da novi materijal neće biti prilagođen komercijalnim radijskim postajama.

Foto: instagram

Dok publika strpljivo čeka izlazak albuma koji su neslužbeno nazvali "R9", pjevačica je posljednjih godina uspješno izgradila pravo poslovno carstvo. Njezini kozmetički i modni brendovi ostvaruju nevjerojatne rezultate i mijenjaju standarde industrije.

Ipak, glazbu nije u potpunosti zanemarila. Prošle godine objavila je pjesmu "Friend of Mine" za glazbenu podlogu filma o Štrumpfovima, što je uslijedilo nakon uspješne balade "Lift Me Up" iz 2022. godine. Također, u srpnju se pridružila Jay-Z-ju na pozornici u New Yorku kako bi izvela neke od svojih najvećih hitova.

Uz sve poslovne i povremene glazbene angažmane, Rihanna je u potpunosti posvećena obitelji. Sa svojim partnerom A$AP Rockyjem prvo je dobila sina RZA-u 2022. godine, uslijedio je sin Riot sljedeće godine, dok im se kći Rocki pridružila 2025. godine.

*uz korištenje AI-ja
 
NIKAD IZAZOVNIJA FOTO Vruće fotke! Suprug joj večeras nastupa u Zagrebu, ovo su Rihannina najseksi izdanja
FOTO Vruće fotke! Suprug joj večeras nastupa u Zagrebu, ovo su Rihannina najseksi izdanja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Parada poznatih na reviji: Jakov Kitarović tradicionalno u prvim redovima škica kreacije
DUCHESS U VLAKU

FOTO Parada poznatih na reviji: Jakov Kitarović tradicionalno u prvim redovima škica kreacije

Snježana Schillinger predstavila je na modnoj reviji u vlaku koji je vozio od Zagreba do Zaprešića komade iz svoje nove kolekcije. U 'pisti na tračnicama' uživali su Jakov Kitarović, Borna Kotromanić, Mia Dimšić, Neven Ciganović i brojni drugi
FOTO Jesu li otišli predaleko s mršavljenjem? Ove holivudske zvijezde teško je i prepoznati
DRASTIČNE PROMJENE

FOTO Jesu li otišli predaleko s mršavljenjem? Ove holivudske zvijezde teško je i prepoznati

Sve više svjetski poznatih zvijezda otvoreno govori o korištenju lijekova za mršavljenje te ne skrivaju da su im upravo oni pomogli u borbi s viškom kilograma. Njihove velike fizičke transformacije izazvale su brojne reakcije javnosti, a dio obožavatelja smatra da su neki u želji za vitkijom linijom otišli predaleko. U galeriji pogledajte kako su se tijekom godina promijenila neka od najpoznatijih holivudskih lica.
FOTO Domenica u badiću uživala u rujnu, pokazala kako provodi tople jesenje dane na moru
ZNA KAKO UŽIVATI

FOTO Domenica u badiću uživala u rujnu, pokazala kako provodi tople jesenje dane na moru

Naša je pjevačica velika ljubiteljica ljeta i mora, a sezonu kupanja produžila je i kroz cijeli rujan. Na Instagramu je objavila niz fotki i videa na kojima je pokazala kako je provela posljednje dane ljeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026