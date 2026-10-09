Rihanna u arhivi ima čak 170 neobjavljenih pjesama, a zadnji album objavila prije 10 godina

Slavna pjevačica Rihanna ponovno je zagolicala maštu svojih obožavatelja koji već više od desetljeća čekaju njezin deveti studijski album. Tijekom nedavnog prijenosa uživo iznenadila je mnoge priznanjem o ogromnoj količini glazbenog materijala koji tek treba ugledati svjetlo dana.

Rihanna se javila uživo na TikToku kako bi promovirala svoj popularni brend Fenty Beauty. Tom prilikom iskoristila je metaforu kozmetičkih trezora kako bi dočarala koliko je glazbe snimila tijekom svoje duge pauze.

​- Ako u jednom trezoru ima deset proizvoda, onda ja imam najmanje 17 takvih trezora - rekla je Rihanna govoreći o svojim neobjavljenim radovima.

Foto: Instagram

To znači da u svojoj "arhivi" skriva oko 170 pjesama, što je izazvalo pravo oduševljenje među fanovima. Njezin posljednji album, iznimno uspješni "Anti", izašao je još 2016. godine i donio velike hitove poput pjesama "Work", "Needed Me" i "Love on the Brain".

Da glazbena karijera nije potpuno u drugom planu, potvrdio je u kolovozu ove godine i njezin partner A$AP Rocky. Tijekom intervjua za jednu emisiju jasno je dao do znanja da pjevačica marljivo radi na novim materijalima.

​- Ona je trenutno u studiju. Da, rekao sam to. Oprosti, dušo - našalio se 38-godišnji reper, dodajući kako glazbenica stvarno sprema nešto novo.

Sama pjevačica je još u lipnju 2024. godine, prilikom predstavljanja linije Fenty Hair, istaknula da kreće ispočetka. Tada je objasnila da se vraća u studio s potpuno novom perspektivom i spremna stvoriti nešto jedinstveno. U veljači prošle godine za Harper's Bazaar otkrila je da je konačno "provalila kod" za zvuk dugoočekivanog albuma, naglašavajući da to neće biti reggae izdanje kako se ranije nagađalo.

​- Toliko vremena izbivanja iz glazbe mora imati smisla za ono sljedeće što će svi čuti. Ne mogu objaviti nešto osrednje - poručila je tada, dodavši da novi materijal neće biti prilagođen komercijalnim radijskim postajama.

Foto: instagram

Dok publika strpljivo čeka izlazak albuma koji su neslužbeno nazvali "R9", pjevačica je posljednjih godina uspješno izgradila pravo poslovno carstvo. Njezini kozmetički i modni brendovi ostvaruju nevjerojatne rezultate i mijenjaju standarde industrije.

Ipak, glazbu nije u potpunosti zanemarila. Prošle godine objavila je pjesmu "Friend of Mine" za glazbenu podlogu filma o Štrumpfovima, što je uslijedilo nakon uspješne balade "Lift Me Up" iz 2022. godine. Također, u srpnju se pridružila Jay-Z-ju na pozornici u New Yorku kako bi izvela neke od svojih najvećih hitova.

Uz sve poslovne i povremene glazbene angažmane, Rihanna je u potpunosti posvećena obitelji. Sa svojim partnerom A$AP Rockyjem prvo je dobila sina RZA-u 2022. godine, uslijedio je sin Riot sljedeće godine, dok im se kći Rocki pridružila 2025. godine.

*uz korištenje AI-ja

