Halid o Halidu: 'Ostat će nakon njega kapitalna estradna priča'

Vijest da je svijet napustio Halid Bešlić, u utorak poslijepodne ražalostila je brojne njegove obožavatelje. Halid Muslimović tim je povodom gostovao u posebnoj emisiji Blic televizije posvećenoj legendarnom pjevaču. Njegov dugogodišnji kolega i prijatelj, folk pjevač prilično je potresen, a otkrio je i kako ga pamti kao čovjeka te po čemu će mu ostati u sjećanju.

Umro je Halid Bešlić | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Ima tu mnogo toga da se priča. On je bio gromada ljudska, veliki prijatelj, majstor svog zanata. Pamtit ću ga po mnogo čemu, bilo je tu na stotine suradnji, zajedničkih koncerata.

OGLAS

Otkrio je i da su se još do prije tjedan dana uspjeli čuti video pozivom, pri čemu se se oboje smijali.

OGLAS

- Bešlić je imao upečatljiv osmijeh. Zezali smo se da se vidimo 15. studenoga na koncertu, obećao mi je to, da ćemo se družiti tad, ali stanje njegovo nije bilo kako treba - prisjetio se Muslimović.

Istaknuo je i da je bio prilično siguran kako će Halid iz bitke s bolešću izaći kao pobjednik, sve dok mu Bešlićev sin nije otkrio pravo stanje.

- Ulijevao je u meni nadu da ćemo se vidjeti uživo, ali sam se prije par dana čuo sa njegovim sinom Dinom, koji mi je rekao istinu da je kritično. Njegova supruga je u bolnici, ali ne znam detalje o njoj, neću pričati o tome - prokomentirao je folk pjevač.

Dodao je i da je bio prilično nespreman na tužan ishod cijele situacije njegova kolege i dugogodišnjeg prijatelja.

OGLAS

- Nisam očekivao da će se ovo dogoditi danas. Stvarno sam pogođen. Ostat će iza njega kapitalna estradna priča. Bio je velik - priznao je Bešlićev prijatelj.

Inače, legendarni pjevač iza sebe je ostavio bogat opus pjesama, a najveća podrška bili su mu sin Dino i supruga Sejda, kojoj je posvetio i svoju zadnju pjesmu.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS