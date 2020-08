Ristović poručila pratiteljima: 'Popišaj se na to i kreni dalje'

Nikolina je otkrila kako joj je tijekom boravka nestao novac i skupocjeni nakit. Navela je da je riječ o novcu u gotovini (65 do 68 tisuća eura), muškom satu Custos (18 tisuća eura), satu Rolex (35 tisuće eura),,,

<p>Voditeljica <strong>Nikolina Pišek Ristović</strong> (44) na ljetovanju u Kaštel Starom proživljavala je pravu dramu. Sa suprugom <strong>Vidojom Ristovićem</strong> (42), djecom i prijateljima 19. srpnja stigla je u vilu koju je rezervirala preko Vip Holiday Booker, a iz koje su nedugo nakon navodno i izbačeni. </p><p>Vlasnik je optužio i kako su mu štetu u vili napravili Nikolinini psi. Na posljednjoj fotografiji voditeljica ponosno pozira sa svoja dva pomeranca, a pratiteljima je poslala i jednu znakovitu poruku. </p><p>- Prihvati svaku stresnu situaciju kao pas. Ako to ne možeš pojesti ili poigrati se s time, popišaj se na to, i kreni dalje - napisala je voditeljica. </p><p>Podsjetimo, Nikolina je otkrila kako joj je tijekom boravka nestao novac i skupocjeni nakit. Navela je da je riječ o novcu u gotovini (65 do 68 tisuća eura), muškom satu Custos (18 tisuća eura), satu Rolex Daytona rose gold (35 tisuća eura), narukvici Cartier Love s brilijantima (46 tisuća eura), muškom satu Pierre Kunz (zlato) 13/50 (25 tisuća eura), ženskom prstenu Cartier Panther (25 tisuća eura) te Chopard prstenu 3.75 ct (bijelo zlato) vrijednosti 65.000 eura. </p><p>- Suprug je podigao novac iz jedne banke u Splitu jer potpisujemo ugovor za kuću u Zagrebu i to je trebala biti kapara. Što se tiče nakita, ne znam čemu drama? Žena sam koja obožava nakit i volim ga mijenjati. Zašto ja to ne bih nosila sa sobom ako je moje vlasništvo? Vidoje je pak strastveni ljubitelj satova, to mu je ljubav - rekla je Nikolina za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/nikolini-ristovic-i-suprugu-javnost-se-podsmjehuje-zbog-skupe-prtljage-obozavam-nakit-zasto-ga-ne-bih-nosila-a-vidoje-je-ljubitelj-satova-1037657">Slobodnu Dalmaciju</a> prije nekoliko dana. </p>