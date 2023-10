Riva napustila Brankovu farmu, a Rade izbacio Suzanu: 'Takva je kakva je. Dvolična osoba...'

Na početku novog dana u emisiji 'Ljubav je na selu', Amra je na red pozvala Radu jer i dalje ne osjeća da je kraljica na njegovu imanju.

- Ako mi nešto obećaš, to moraš i ispuniti - poručila mu je.

- Ma nema ona pojma o životu - Rade se u svom stilu pokušao izvući.

Foto: RTL

Radine dame same su se odlučile zabaviti i opustiti na plaži, no Rade im se nakon nekog vremena odlučio pridružiti i podsjetiti ih kako im je i ovo more – baš on omogućio.

Miroslav je dame uveo u svoju kuću kako bi se konačno smjestile, a Dragana i Jasmina postale su cimerice, a posebno ih je oduševila činjenica da je vatrogasac.

A na Brankovoj farmi novi šok – zbog obiteljske situacije Riva je nenadano morala napustiti imanje.

Foto: RTL

- Bit će mi jako žao. To je jedna prekrasna žena koja ima srce, dušu, osjećaj- poručio je farmer, a njezin je odlazak posebice pogodio Smilju koja je i zaplakala.

Anita je stigla u posjet Anti i njegovim curama, koje su joj priznale kako o svom farmeru ne znaju gotovo ništa jer im se još nije otvorio.

- Mislim da je to njemu tako svejedno - poručila je Lena, poručivši da je već spakirala svoje kofere jer misli da će je farmer prvu izbaciti.

Foto: RTL

Anita ih je razveselila činjenicom da su ovaj put pošteđene izbacivanja te da će im dati još malo vremena da se povežu s Antom.

Ipak, Anita je odlučila i nasamo porazgovarati s farmerom, a on joj je priznao svašta.

- Počela me hvatati lagana nervozica... Od Lene. Uvijek njezina mora biti zadnja, uleti u rečenicu, glasno priča - požalio se pa dodao kako ima kandidatkinju za prvo izbacivanje.

Nakon što ju je provozao na svom motoru, Ruža i Mijo prvi su put dobili priliku nasamo porazgovarati. Ruži se nije baš svidjelo što je Mijo vrlo otvorenog duha i voli avanture.

Foto: RTL

- Treba mu žena koja će ga malo smiriti - smatrala je: 'Ako mene izabere, ja ću ga dovesti u red. Nije cijeli život samo party i motor'.

Ljubica je prvu večer na Stjepanovoj farmi odlučila izvaditi svoj visak koji uvijek nosi sa sobom u novi prostor kako bi provjerila tok podzemnih voda i energije, što je Bahru, Blanku i Ranku iznenadilo, a pomalo i uplašilo.

Vesna je za kraj dana imala poseban plan – noćno kupanje, koje je vrlo brzo prešlo u škakljivu igru istine i izazova.

Foto: RTL

- Htjela je Ivanovu pažnju - zaključila je Tihana.

Radoslav je svojim damama pokazao još malo prirodnih ljepota svoga kraja, no sve to bila je samo predigra za izbacivanje. Ireni i Ines je još jednom predbacio da ne čiste dovoljno, što su one s nevjericom negirale.

- Imamo sve dokaze da čistimo tu kuću svaki dan - Ines je potvrdila.

Foto: RTL

- Jesi li se zaljubila u mene na prvi pogled? - pitao je Rade Amru, a ona je negirala.

Na svom etno selu odlučio je prvu ostaviti Amru, no ona mu je poručila: 'Ako moja kolegica Suzana ode, idem i ja. Zapela mi je za srce'.

- Je li to ultimatum? Meni, Radoslavu Biskupoviću, nitko nikada nije davao uvjete... Bilo ti široko polje -poručio joj je.

Rade je odlučio da farmu napušta upravo Suzana, koja mu je od srca zahvalila, no Amra ipak za njom nije pošla!

Foto: RTL

- Takva je kakva je, dvolična osoba, Jedno priča, drugo radi - poručio je.

Irena je zbog Suzanina odlaska i zaplakala, a Rade je bio uvjeren da su to lažne suze. Ante se spremio za utakmicu Hajduka, a curama je obznanio kako na nju ide sam, iako se Klara sredila za izlazak s njim.

- Ja ću se svaku večer za Antu srediti jer mi je namjera da me bilo kako ima u dobrom sjećanju - Klara je kazala.

- Gola, ne gola, Hajduk mi je ispred svega i to je to - poručio je farmer.

Foto: RTL

Ruža i Mijo vratili su se s vožnje, a ostale dame, na čelu s Brankicom, nestrpljivo su ih čekale. Brankica je odmah tražila poljubac, a farmer joj je udovoljio. Kata je zadovoljno trljala ruke i poručila kako joj je drago što i Brankica konačno ima konkurenciju, no

nije propustila priliku da i ona poljubi Miju.

- Dat ću priliku i Ruži da se pokaže, da je upoznam - poručio je farmer.

Ivan se i dalje privikavao na svoje četiri dame, no jednu će ipak uskoro morati izbaciti. Među njegovim damama i dalje je vladala prilična napetost, a Samanta i Tihana svaki su slobodan trenutak koristile za međusobno vrijeđanje.

- Žena je plića od lokve - komentirala je i Gabi Tihanu.