Robbieja Williamsa napali na Twitteru: 'Srami se, umišljeni'

Princeza Eugenie (28) udala se danas za menadžera Jacka Brooksbanka (32) u kapelici St George. Uz članove kraljevske obitelji, pristigli su i svjetski celebrityji među kojima su manekenka Pixie Geldolf (28) sa svojim suprugom Georgeom Barnettom (30), komičar Jimmy Carr (46) i njegova supruga Karoline Copping.

Foto: Aaron Chown/Press Association/PIXSELL

Na svečanu ceremoniju stigle su i glumica Demi Moore (55) njezina kolegica Cressida Bonas (29), manekenka Cara Delevingne (26), umjetnica Tracey Emin (55), pjevačica Ellie Goulding (31)...

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Niti Robbie Williams (44), koji je prošlog mjeseca po treći put postao otac, nije odbio poziv. Došao je u pratnji supruge Ayde Field (39) i njezine majke Gwen. Dok su prilazili kapeli Sv. Jurja, jaki vjetar otpuhao je šešir s glave Robbiejeve punice Gwen. Pjevač se nije pokazao kao džentlmen pa je ostao ostao stajati na mjestu dok je punica trčala za šeširom.

Poor form @robbiewilliams! Why weren’t you running after that hat? 🤦🏻‍♂️ #RoyalWedding pic.twitter.com/n24uCqVK4g