Robert Knjaz: Snimao sam u šlafroku jer su mi izgubili kofer

Kad sam razmišljao što bi bilo zanimljivo gledateljima, činilo mi se da su fešte životne situacije na kojima svi punimo baterije i na kojima uvijek vladaju veselje, optimizam i pozitiva, što nam često fali, priča nam to voditelj, redatelj i glumac koji je uvijek spreman na šalu, Robert Knjaz (48).

Od 13. listopada vratio se na male ekrane s još bizarnijom i poučnijom emisijom 'Najveće svjetske fešte'. S obzirom na to da je po prirodi veseljak, fešte smatra najljepšim i najluđim trenucima u životu pa je zato odlučio gledateljima priuštiti još jednu sezonu. Kroz nju se može puno naučiti o ljudima, običajima, državi, a ujedno se i dobro zabaviti te, kaže, iz cijele te 'ludosti' nešto i naučiti. Mnogi se pitaju gdje nalazi takve čudne fešte i koliko vremena izgubi surfajući po internetu da bi došao do one zanimljive, ali Knjaz tvrdi da to nije problem.

- Internet je prepun popisa i top lista najrazličitijih festivala, proslava i fešti jer očito to zanima jako puno ljudi. Oktoberfest posjeti sedam milijuna ljudi, San Fermin milijun... Sve te fešte, posebno bizarne, vrte se na vijestima po cijelom svijetu. Čak postoje i turističke agencije koje isključivo rade posjete festivalima. Tako da smo mi s popisa najvećih 20 svjetskih fešti odradili većinu i, koliko znam, to je po količini snimljenih fešti jedinstven TV serijal - ponosno priča.

Fešte bira tako da budu što egzotičnije, ali i emotivnije jer ljudi upravo to vole gledati. Priznao nam je tako da je tijekom snimanja utrke konja Palio di Siena u Italiji i zaplakao jer je osjetio koliko se ljudi povežu s konjima i koliku strast osjećaju prema tom događaju.

- Dva puta godišnje natječe se 17 kvartova, ‘contrada’, ali to je suludo rivalstvo jer djeca se nakon krštenja u crkvi krste i u posebnim krstionicama u svom kvartu. Sin se piše na tatin kvart, kći na mamin. Tijekom festivala obitelj se razdvaja, svatko odlazi u svoj kvart, mama i tata, brat i sestra su na suprotnim stranama. A u kvartu stotine kilometarskih stolova na ulicama gdje cijelo susjedstvo danima živi, druži se, doručkuje i večera skupa te se ‘nabrundava’ na Palio. Utrka se odigrava na trgu poput Jelačić placa, s puno padanja, nekad su se čak i džokeji tukli tijekom trke, a onda kad pobijede - to je nevjerojatno.

Počinje histerija kao da je oživio Elvis Presley. Od djece do staraca, svi su oko mene urlikali i plakali, pa su i meni krenule suze, ne možeš to zadržati. Stotine i stotine ljudi histerično vriskaju, plaču, luduju zbog pobjede konja. Ta fešta traje stoljećima i prate je deseci tisuća ljudi, u nevjerici slušamo Knjazove dogodovštine.

Pogrešno je pitati se zašto se fešta jer... zašto ne, ali ljudi za to možda imaju i odličan razlog. S obzirom na to da se simpatični voditelj ovime bavi već dugi niz godina, smatra da je to idealan način da se čovjek riješi frustracija ili problema koje dugo drži u sebi. Na kraju krajeva, nakon toga su ostatak godine mirni pa se Knjaz šali da im fešta dođe kao svojevrsna antistresna terapija ili antidepresiv. Bilo kako bilo, jedno je neosporno - Najveće svjetske fešte' omogućavaju nam da iz udobnosti svog doma putujemo svijetom. Trošak nemate, a smijeh i pregršt novih i zabavnih informacija su zajamčeni. Dok u razgovoru lutamo po lokacijama koje je Knjaz posjetio snimajući novu sezonu, prisjetio se i bizarnog natjecanja u jedenju kopriva. Naravno, sirovih, kako drukčije.

- Postoji tehnika kako pojesti koprivu i probao sam, ali u ustima ti se kopriva razmota, speče te, nateče ti grlo, možeš se maltene ugušiti. To će biti u ‘jedačkoj’ epizodi u kojoj je i američka ‘izjedačka’ liga gdje se ljudi natječu u brzom jedenju. Tu ćete upoznati Joea Chestnuta koji u osam minuta pojede 141 tvrdo kuhano jaje ili puricu od 4,2 kile - oduševljeno govori.

Ipak, to što fešte pronađe na internetu ne znači da ne obradi neke koje njega 'kopkaju'. Tako mu dugo nije bilo jasno zašto cijeli svijet, pa tako i Hrvatska, slavi dan svetog Patrika, irskog biskupa i zaštitnika. Nije bilo druge nego pravac Dublin na feštu spomenutog sveca. S obzirom na to da će u emisiji gostovati i poznati ljudi, Knjaz je sa sobom u Irsku poveo pravog zafrkanta.

- Nevjerojatno mi je bilo u Zagrebu vidjeti fontane u bojama Irske, u Zadru Donat, u Puli dizalice... Pitao sam se zašto mi slavimo sv. Patrika, a oni ne slave sv. Antu. I to ne samo mi nego cijeli svijet. Tako da smo u Irsku poveli Antu Casha, da vidimo kako to izgleda iz njegove perspektive - tvrdi. Oduševilo ga je i jedino svjetsko prvenstvo u nošenju žena, i to u Finskoj, a tamo je u goste pozvao Davida Skoku, koji je morao trčati s Ivankom Mazurkijević oko vrata. Ta je fešta u šumi, satima udaljenoj od civilizacije. Ipak, izgleda da nije baš tako blesava kao što se naizgled čini jer je za nju u godinu dana preko raznih medija čulo čak milijardu ljudi, što itekako pridonosi popularizaciji Finske kao turističke destinacije. Kako kaže Knjaz, u Hrvatskoj bi za takvu reklamu morali platiti silne milijune.

- Bilo je naporno, Skoko je navodno čak vidio i svjetlo na kraju tunela, ali je preživio - našalio se. I u ovoj sezoni imaju 'domaću' feštu, a odabir je ove godine pao na zabavnu utrku tovara u Tribunju. Usto su organizirali i prvo europsko natjecanje Look like Mišo Kovač po uzoru na natjecanja koja postoje u svijetu u čast Ernestu Hemingwayu ili Fridi Kahlo.

- Generalno ljudi po svijetu organiziraju fešte stoljećima, jedni njeguju svoju tradiciju, drugi feštaju da se opuste i ispušu od svakodnevnih briga, a svi zajedno itekako profitiraju - priča. I, naravno, da se i nakon emisija poput 'Koledžicom po svijetu', “Mjenjačnica”, “Hrvatski velikani” i brojnih drugih i dalje dogode stvari na koje ne može utjecati, ma koliko god sve dobro isplanirao. Tako su mu, primjerice, izgubili kovčege kad je išao na natjecanje u jedenju kopriva.

- Cijelo vrijeme sam bio u šlafroku, tj. kućnom ogrtaču. Nismo mogli snimiti emisiju nego smo tamo posuđivali opremu, nismo imali odjeću. Šlafrok sam uzeo iz sobe u kojoj sam spavao i u njemu proveo nekoliko dana. Probali smo kupiti robe, ali vikend u ‘selendri’ na jugu Engleske i nije neki modni spektakl. Ali to su sitnice koje doživljaj učine autentičnijim. Na svakoj fešti se nešto izjalovi pa uvijek imamo plan A, B i C jer je preskupo da bismo otišli na neku lokaciju a da ništa ne snimimo. Dakle, nema predaje - optimističan je Knjaz.

Kerum, recimo, također nije znao da će biti beskućnik. Čak je nakon prvog dana snimanja htio odustati, ali kad smo mu pokazali montirani materijal, ipak je pristao na nastavak - prepričava nam voditelj.

Na privatnom polju odlično mu ide jer je već godinama u sretnom braku sa Zrinkom Knjaz, s kojom ima troje djece. To što njihov tata poznaje velik broj zvijezda, Robertovoj djeci Emanuelu (20), Sunčici (17) i Luki (10) i nije spektakl.

- Moja djeca oduvijek žive s mojim zanimanjem i to im je dio svakodnevice. I to zapravo najmlađeg, Luku, najviše zanima. On se izjasnio da će biti reper i redatelj i s njim gledam predfinale i komentiram. Stariji klinci više i nisu klinci pa već imaju dovoljno drugih interesa i ‘brijica’ - zaključuje i dodaje kako su mu i djeca znala pomoći u emisijama.

- Naravno da pomažu, Luku sam često koristio u nekim epizodama, posebno u nogometnim serijalima koje radim oko Lige prvaka, Emanuel je nekad glumio s bakom Slavicom, dok je ona hodala hladio ju je listom palme i tako nekoliko godina. A Sunčica sve to nadgleda i koordinira. Ispričao je kako je stekao dojam da u zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj nema nekih medijskih zvijezda za koje svi znaju. Prije 20-ak godina svi su u vrijeme Dnevnika sjedili ispred televizije, a ime voditelja cvrkutali su i vrapci na grani. Danas se to, kaže, nekako razlomilo na puno paralelnih medijskih svjetova.

- Moja mama ne zna tko je Vid Juračić, PewDiePie ili KUKU$, a klinci ne znaju tko je legenda Oliver Mlakar. Čak sam snimao cijeli razred u kojem nitko ne zna za ‘Rolling Stonese’... Danas stariji gledaju televiziju, a mlađi YouTube i više nije dovoljno biti samo na jednoj platformi, nego treba puno više truda da bi postigao isti rezultat kao voditelj Dnevnika s početka priče - rekao je za kraj.

