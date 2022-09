Robertu s Havaja ipak nije pošlo za rukom impresionirati jelom u ananasu: 'Povrće je prekuhano'

Vidjeli smo i zadnje kandidate koji su prošli audicijsku fazu 'MasterChefa', a samo neki od njih svojim su jelima zaradili pregače.

Ljiljani Enderle to nije pošlo za rukom. Iako je po struci kuharica, dugo se kuhanjem profesionalno nije bavila i nije uspjela impresionirati žiri.

- Nije u kuhinjama tako divno, kuhinja je rudnik - kazala je te objasnila kako već nekoliko godina ne radi zbog bolesti.

- Moje prisustvo posvećujem svima koji boluju od osteoartritisa - rekla je.

Od Melkiora je dobila ''ne''. ''Vidi se po vama da imate ljubav prema kuhanju i da radite ono što trebate raditi, ali da je barem bilo nekog umaka. Od mene isto imate ne'', rekao joj je Stjepan.

- Odlazim bez pregače i poručujem svima koji se žele prijaviti da se prijave bez obzira na to dobili pregaču ili ne - rekla je Ljiljana.

Više je vještine pokazao Dinko Alešević koji je za žiri pripremio njoke s paprikama rogama i time, kaže, spojio bosansku kuhinju s talijanskim jelom. Prilikom pripreme jela u jednom je trenutku imao problem s paprikom, ali uspio se snaći.

- Bez pregače se ne smijem vratiti u Kakanj - kazao je.

- Ideja je super. Dvije namirnice iz tvog kraja, lijepo si prezentirao, ali fali punoća unutra. Za to bi na kraj trebalo staviti malo vode, maslaca i malo parmezana - rekao je Melkior.

- Spreman sam ti dati šansu da naučiš barem još jednu stvar i od mene imaš da - rekao je Damir.

- Za napraviti tijesto za njoke treba imati osjećaj. Njoke su ti stvarno dobre. Dobro radiš neke stvari, ali treba te usmjeriti - objasnio je Stjepan davši mu pregaču.

Robertu J. Smithu se više sviđa životni ritam u Hrvatskoj nego na Havajima, a za život u Hrvatskoj pomogla je i ljubav prema odabranici svog srca - Rozaliji. Za žiri je pripremio teriyaki piletinu u ananasu.

- Sviđa mi se što mi riža nije zagorjela - našalio se Robert pred žirijem.

Kazao je kako je svjestan toga da mu jelo nije savršeno, ali da smatra kako je zaslužio dva ''da''. Međutim, žiri nije dijelio njegovo mišljenje. Robert je ''ne'' dobio od Stjepana i Melkiora.

- Imaš nekoliko grešaka. Znam da si jelo pripremio na tradicionalan način, ali mislim da možeš bolje od ovoga. Veća pogreška je povrće. Potpuno je prekuhano. Dajem ti da zbog začina, ali na svemu drugom treba poraditi - rekao je Damir.

Nešto sasvim drugačije pripremila je Ivana Ivić koja je MasterChef žiriju poslužila bakalar u zelenom bilju. Hrabro se dala i u pripremu holandez umaka, ali prokuhalo joj je jaje i nije imala drugog da sve ponovi.

- Ponekad i uz veliku pripremu ne ide sve kako treba - komentirala je, a budući da igra na sigurno, odlučila je ne staviti holandez na tanjur.

Od Stjepana je dobila ''ne'', jer tanjur nije bio potpun.

- Ove komponente na tanjuru što si ih stavila su dobre, ali mislim da si previše zagrizla. Zato nam dopusti da ti pokažemo kako se radi holandez i zato od mene imaš da - kazao je Melkior.

- Bez obzira na to što ti fali komponenta, za mene je ovaj tanjur dobar. Mislim da možeš daleko dogurati u MasterChefu, ali moraš pobijediti svoje demone - rekao je Damir.

Ana Schutt za jelo kojim je impresionirala žiri, pripremila je janjeće iznutrice na brački način.

- Jetrica ste trebali još kraće kuhati da ostanu mekša, sočnija. Fali umaka. Moj dogovor je ne - rekao je Melkior.

- Ukusno je. Moj odgovor je da - rekao je Damir.

- Drago mi je što ste došli s nečim tradicionalnim. Moglo je biti bolje, ali ima to okusa. Ja bih vas htio vidjeti dalje - rekao je Stjepan i time dobila drugi ''da'' i pregaču.

Svoju pregaču zaradio je i Darko Plantak sa stakeom i pireom od jabuke i cvjetače te izdancima divljeg hmelja. Inače radi u kuhinji kao perač suđa, a po struci je građevinar.

- Vidim te u kuhinji, ali ne na pranju suđa nego kao kuhara. Od mene imaš da - rekao je Stjepan.

- Imaš i mota, slažeš lijepo, moj odgovor je da'' - rekao je Melkior, a ''da'' mu je dao i Damir.

Laborantica Marija Šarić, više od svoje struke voli kuhanje. No samo ljubav prema izradi jela nije joj donijela pregaču. Prilikom dolaska pred žiri zaboravila je uzeti ulje koje je bilo esencijalna namirnica da završi svoje smotuljke na način na koji je htjela, pa ih je odlučila dovršiti na pari.

- Punilo u mesnoj gyozi nije onako kakvo je trebalo biti. Nisu bile hrskave - rekao je Damir. Ni od Melkiora nije dobila ''da'', ali kao poticaj ''da'' joj je dao Stjepan. Ipak, samo s jednim ''da'', ostala je bez pregače.

Iako više voli slatko, Marija Zec za audicijsku emisiju pripremila je teleće medaljone u slanini, karmelizirane mrkve i pire od celera. No, imala je problem s redukcijom, jer je bila prerijetka, a i priprema mesa nije joj pošla za rukom kako je zamislila.

- Bilo je krivo jer sam mislila da ću ga prepeći pa sam ga ranije izvadila i dogodilo se suprotno - rekla je.

- Što se tiče redukcije i mesa ne bih te pustio, ali imaš mota. Ja bih ti dao pregaču - rekao je Stjepan.

Zbog greške s mesom, Melkiorov odgovor bio je ''ne''.

- Jako je ukusno. Pokazala si i nekakav plaiting. Nemoj da požalim - rekao je Damir i uručio joj pregaču.

- Želim briljirati i opravdati ovu pregaču - istaknula je Marija na kraju.

Jelica Boto profesorica je klavira i dolazi iz talijansko hrvatske obitelji. Prolaz u audicijskoj emisiji MasterChefa donijela joj je dubrovačka popara, staro ribarsko jelo koje su ribari kuhali od ostataka ribe.

- Kritičan sam kada su u pitanju tradicionalna jela. No, kad sam stavio tvoju poparu u usta pomislio sam wow, to je to. Ovakvo jelo da izađe iz kuhinje mog restorana, svaka čast - rekao je Stjepan te dodao:

- Govorim u ime cijelog žirija, ovo je veliko ''da''.

Time se i Jelica pridružila kandidatima koji su ponosno s audicije izašli sa svojom bijelom pregačom.

Najčitaniji članci