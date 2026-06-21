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LEGENDARNI GLAZBENIK

Rodu Stewartu pozlilo je usred nastupa, dobio masku s kisikom

Piše 24sata,
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Rodu Stewartu pozlilo je usred nastupa, dobio masku s kisikom
Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION/

Tijekom nastupa u West Valley Cityju, slavnog Stewarta je svladala vrtoglavica te se skoro onesvijestio. Njegov tim je brzo reagirao, a Stewart se uspio i vratiti pred publiku te nastaviti s koncertom

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Slavni glazbenik Rod Stewart (81) bio je primoran nakratko prekinuti svoj koncert u američkoj saveznoj državi Utah kako bi koristio bocu s kisikom, nakon što mu je pozlilo i gotovo se onesvijestio na pozornici.  Britanski pjevač nastupao je u amfiteatru Utah First Credit Union u West Valley Cityju kada su ga svladali vrtoglavica i malaksalost. Kako navode američki mediji, Stewart se usred pjesme počeo saginjati i izgledao je kao da trpi bolove. Članovi njegove ekipe brzo su reagirali i iza pozornice mu donijeli bocu s kisikom kako bi mu pomogli pri disanju.

Nakon nekoliko trenutaka oporavka, Stewart se vratio pred publiku, našalio na vlastiti račun i odlučno nastavio s nastupom, dovršivši ga sjedeći na stolici. Obožavateljima je poručio da se, unatoč svemu, predstava mora nastaviti. Ni pjevač ni njegovi predstavnici nisu izdali službeno priopćenje o njegovom zdravstvenom stanju nakon koncerta.

Stewarta protekli tjedana prati niz zdravstvenih poteškoća. Ranije je bio primoran odgoditi nekoliko nastupa u Las Vegasu dok se oporavljao od gripe, a nedugo nakon toga je otkazao četiri i odgodio još dva koncerta u Nevadi i Kaliforniji. Liječnici su kasnije potvrdili da je pjevač patio od akutne infekcije dišnih puteva koja je rezultirala laringitisom, a što je utjecalo na njegove glasnice. 

KONCERTI U LAS VEGASU Rod Stewart zbog zdravstvenih problema otkazao nastupe
Rod Stewart zbog zdravstvenih problema otkazao nastupe

Otkazivanje nastupa u Kaliforniji je izazvalo i kontroverze. Svega nekoliko sati nakon što je nastup otkazan zbog zdravstvenih razloga, Stewart je uočen na utakmici Svjetskog prvenstva u Bostonu, što je razljutilo njegove fanove. Njegov tim je pojasnio da se pjevač osjećao bolje, ali da mu glasnice i dalje nisu bile spremne za napor koji bi iziskivao dvosatni koncert. 

Sin i snaha pratili utakmicu Hrvatske u Dallasu 

Osim slavnog pjevača, Svjetsko prvenstvo prati i njegov sin Liam, te snaha Nicole Artukovich, koja je podrijetlom Hrvatica. Ona je ovih dana na društvenim mrežama pokazala kako je sa suprugom navijala za hrvatsku reprezentaciju u Dallasu. 

LJEPOTICA HRVATSKIH KORIJENA Snaha Roda Stewarta: 'Tražim 2 ulaznice za utakmicu Hrvatske i Engleske. Nemojte da su skupe!'
Snaha Roda Stewarta: 'Tražim 2 ulaznice za utakmicu Hrvatske i Engleske. Nemojte da su skupe!'

 - Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, volim naš ponos i volim naše dečke!! Najboljih 48 sati u Dallasu - napisala je Nicole na Instagramu, ispod seta fotografija na kojima pozira u kockastom dresu. Uz nju je i suprug Liam. Da je bila na utakmici, pohvalila se i putem Instagram storyja, na kojem je otkrila i kako je pjevala Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si'.

Foto: Instagram

Liam i Nicole su se oženili u Dubrovniku 2024. godine. 

*uz korištenje AI-ja
 

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