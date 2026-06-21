Rodu Stewartu pozlilo je usred nastupa, dobio masku s kisikom

Slavni glazbenik Rod Stewart (81) bio je primoran nakratko prekinuti svoj koncert u američkoj saveznoj državi Utah kako bi koristio bocu s kisikom, nakon što mu je pozlilo i gotovo se onesvijestio na pozornici. Britanski pjevač nastupao je u amfiteatru Utah First Credit Union u West Valley Cityju kada su ga svladali vrtoglavica i malaksalost. Kako navode američki mediji, Stewart se usred pjesme počeo saginjati i izgledao je kao da trpi bolove. Članovi njegove ekipe brzo su reagirali i iza pozornice mu donijeli bocu s kisikom kako bi mu pomogli pri disanju.

Nakon nekoliko trenutaka oporavka, Stewart se vratio pred publiku, našalio na vlastiti račun i odlučno nastavio s nastupom, dovršivši ga sjedeći na stolici. Obožavateljima je poručio da se, unatoč svemu, predstava mora nastaviti. Ni pjevač ni njegovi predstavnici nisu izdali službeno priopćenje o njegovom zdravstvenom stanju nakon koncerta.

Rockstar Rod Stewart wird während seines Auftritts in Utah fast ohnmächtig und greift auf der Bühne zur Sauerstoffflasche. Trotz gesundheitlicher Probleme führt er die Show im Sitzen fort. https://t.co/QiHxinGKee pic.twitter.com/nyUEH5nJKZ — Blick (@Blickch) June 21, 2026

Stewarta protekli tjedana prati niz zdravstvenih poteškoća. Ranije je bio primoran odgoditi nekoliko nastupa u Las Vegasu dok se oporavljao od gripe, a nedugo nakon toga je otkazao četiri i odgodio još dva koncerta u Nevadi i Kaliforniji. Liječnici su kasnije potvrdili da je pjevač patio od akutne infekcije dišnih puteva koja je rezultirala laringitisom, a što je utjecalo na njegove glasnice.

Otkazivanje nastupa u Kaliforniji je izazvalo i kontroverze. Svega nekoliko sati nakon što je nastup otkazan zbog zdravstvenih razloga, Stewart je uočen na utakmici Svjetskog prvenstva u Bostonu, što je razljutilo njegove fanove. Njegov tim je pojasnio da se pjevač osjećao bolje, ali da mu glasnice i dalje nisu bile spremne za napor koji bi iziskivao dvosatni koncert.

Sin i snaha pratili utakmicu Hrvatske u Dallasu

Osim slavnog pjevača, Svjetsko prvenstvo prati i njegov sin Liam, te snaha Nicole Artukovich, koja je podrijetlom Hrvatica. Ona je ovih dana na društvenim mrežama pokazala kako je sa suprugom navijala za hrvatsku reprezentaciju u Dallasu.

- Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, volim naš ponos i volim naše dečke!! Najboljih 48 sati u Dallasu - napisala je Nicole na Instagramu, ispod seta fotografija na kojima pozira u kockastom dresu. Uz nju je i suprug Liam. Da je bila na utakmici, pohvalila se i putem Instagram storyja, na kojem je otkrila i kako je pjevala Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si'.

Foto: Instagram

Liam i Nicole su se oženili u Dubrovniku 2024. godine.

*uz korištenje AI-ja

