Rodila Marija Borić: Tužna sam jer muž nije mogao biti s nama

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Marija Borić: Dobar tatarski ću si priuštiti kad rodim

Glumica Marija Borić Jerneić (39) u zagrebačkoj bolnici Sveti duh rodila je u srijedu prvo dijete, dječaka. Sreću zbog prinove nije mogla sakriti iako nije sve bilo kao što je planirala, piše Gloria.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Rodila sam zdravog i predivnog dječaka, ime ćemo mu dati suprug i ja kada nakon nas troje budemo zajedno - ispričala je novopečena mama za Gloriju. Bila je tužna jer s njom na porođaju nije mogao biti suprug Branimir Jerneić (42), savjetnik Olega Butkovića, ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Kako bi se spriječilo širenje korona virusa, promijenile su se i prakse u rodilištima pa otac djeteta ne može biti prisutan.

Foto: Instagram

- Porod je protekao dobro, puno me emocija preplavilo, najviše sreće i veselja jer je sve dobro prošlo. Mir, ogromna ljubav, suze radosnice, a malo su tekle i 'žalosnice', jer suprug, odnosno tata, nije mogao biti s nama - objasnila je glumica i nastavila:

- Veselili smo se tome da ćemo taj trenutak rođenja djeteta provesti zajedno, no situacija je takva da to nije bilo moguće. Teško mi je palo kada sam saznala tu informaciju, no beskrajno sam zahvalna doktorici Edini Berberović i cijelom timu iz rodilišta što su mi porod našeg sina učinili blagoslovom.

Foto: Instagram

O zadnjim danima trudnoće bi, kaže, mogla napisati knjigu jer je bio sveopći kaos, a ona se morala fokusirati na jednu od najvažnijih uloga u životu.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- O tome bih vam mogla napisati knjigu... Ali, o tom potom, sad sam sretna i mirna, upoznajem sina i učim kako je to biti mama - kaže za kraj.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Marija Borić: Dobar tatarski ću si priuštiti kad rodim

POGLEDAJTE VIDEO: