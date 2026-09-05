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TREĆE DIJETE

Rodila Natalie Portman (45)

Piše 24sata,
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Rodila Natalie Portman (45)
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Foto: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE/BES
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Glumica već ima dvoje djece iz braka s francuskim plesačem i koreografom Benjaminom Millepiedom, sina Alepha (15) i kćer Amaliju (9)

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Natalie Portman (45) dobila je treće dijete, a prvo s partnerom, francuskim glazbenikom i producentom Tanguyjem Destableom. Izvor blizak paru potvrdio je za People da je glumica rodila prošlog mjeseca u Parizu. Spol i ime djeteta zasad nisu objavljeni.

SLAVI 45. ROĐENDAN Natalie Portman prošla je dug put od djevojčice iz Jeruzalema do jedne od najvećih glumica
Natalie Portman prošla je dug put od djevojčice iz Jeruzalema do jedne od najvećih glumica

Portman već ima dvoje djece iz braka s francuskim plesačem i koreografom Benjaminom Millepiedom, sina Alepha (15) i kćer Amaliju (9). 

L.A. Dance Project's Annual Gala - Los Angeles
L.A. Dance Project's Annual Gala - Los Angeles | Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL

Veza Natalie i Destablea, poznatog i pod umjetničkim imenom Tepr, postala je javna u ožujku 2025. Prvi je o njima pisao francuski časopis Voici, a People je potom potvrdio da su zajedno. U travnju otkrila da čeka treće dijete. Da će ponovno postati majka, Portman je otkrila u travnju u intervjuu za Harper's Bazaar. Tad je rekla da su ona i Tanguy vrlo uzbuđeni te da zbog trudnoće osjeća veliku zahvalnost.

SRETNE VIJESTI Natalie Portman (44) je trudna: Glumica čeka treće dijete
Natalie Portman (44) je trudna: Glumica čeka treće dijete

Glumica je objasnila da ovu trudnoću emocionalno proživljava mirnije nego kad je bila mlađa. Kaže da danas bolje zna s kim želi provoditi vrijeme i kakve ljude želi imati oko sebe, a svjesna je i da bi joj ovo mogla biti posljednja trudnoća. Zbog toga je, rekla je, željela uživati u svakom trenutku. Fizički se, međutim, osjećala slično kao u prethodnim trudnoćama.

Plivala je, vježbala kako bi ostala snažna i mnogo vremena provodila s Alephom i Amalijom. Nakon što je završila nekoliko projekata, imala je više vremena posvetiti se trudnoći i obitelji. Posebno joj je odgovarao život u Parizu. U travnju je pričala kako koristi lijepo proljetno vrijeme za šetnje parkovima i odlaske na izložbe, odnosno za stvari za koje zbog posla inače nema toliko vremena. Glumici je ovo prvo dijete nakon razvoda od Millepieda. Vjenčali su se 2012., a Portman je zahtjev za razvod podnijela u srpnju 2023.

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