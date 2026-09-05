Rodila Natalie Portman (45)

Natalie Portman (45) dobila je treće dijete, a prvo s partnerom, francuskim glazbenikom i producentom Tanguyjem Destableom. Izvor blizak paru potvrdio je za People da je glumica rodila prošlog mjeseca u Parizu. Spol i ime djeteta zasad nisu objavljeni.

Portman već ima dvoje djece iz braka s francuskim plesačem i koreografom Benjaminom Millepiedom, sina Alepha (15) i kćer Amaliju (9).

L.A. Dance Project's Annual Gala - Los Angeles | Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL

Veza Natalie i Destablea, poznatog i pod umjetničkim imenom Tepr, postala je javna u ožujku 2025. Prvi je o njima pisao francuski časopis Voici, a People je potom potvrdio da su zajedno. U travnju otkrila da čeka treće dijete. Da će ponovno postati majka, Portman je otkrila u travnju u intervjuu za Harper's Bazaar. Tad je rekla da su ona i Tanguy vrlo uzbuđeni te da zbog trudnoće osjeća veliku zahvalnost.

Glumica je objasnila da ovu trudnoću emocionalno proživljava mirnije nego kad je bila mlađa. Kaže da danas bolje zna s kim želi provoditi vrijeme i kakve ljude želi imati oko sebe, a svjesna je i da bi joj ovo mogla biti posljednja trudnoća. Zbog toga je, rekla je, željela uživati u svakom trenutku. Fizički se, međutim, osjećala slično kao u prethodnim trudnoćama.

Plivala je, vježbala kako bi ostala snažna i mnogo vremena provodila s Alephom i Amalijom. Nakon što je završila nekoliko projekata, imala je više vremena posvetiti se trudnoći i obitelji. Posebno joj je odgovarao život u Parizu. U travnju je pričala kako koristi lijepo proljetno vrijeme za šetnje parkovima i odlaske na izložbe, odnosno za stvari za koje zbog posla inače nema toliko vremena. Glumici je ovo prvo dijete nakon razvoda od Millepieda. Vjenčali su se 2012., a Portman je zahtjev za razvod podnijela u srpnju 2023.