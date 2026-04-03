DONIO JOJ SVJETSKU SLAVU

Roditelji nisu imali novca da joj plaćaju skupe škole, no onda je popularni show sve preokrenuo

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Wimbledon 2019 - Day Eleven - The All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL

Leona Lewis proslavila se kao pobjednica treće sezone britanskog X Factora, nakon čega je postigla svjetsku slavu. Poznata pjevačica danas slavi 41. rođendan.

Britanska pjevačica i glumica Leona Lewis svjetsku slavu stekla je nakon pobjede u showu X Factor, no njezin put do slave nije bio lagan. Rođena 3. travnja 1985. u Londonu, Leona se odmalena htjela baviti glazbom. Roditelji su njezin talent prepoznali još kada je bila djevojčica te su ju upisali u nekoliko prestižnih umjetničkih škola, sve dok su joj to mogli priuštiti. Kada je imala 17, odlučila je ispisati se iz srednje škole kako i pokrenula karijeru. Imala je 18 kada je snimila demo album, no niti jedna diskografska kuća nije ju htjela potpisati.

PRVO DIJETE Leona Lewis je trudna: 'Suprug i ona nestrpljivo čekaju prinovu'
Leona Lewis je trudna: 'Suprug i ona nestrpljivo čekaju prinovu'

Radila je na recepcijama hotela i kao konobarica kako bi mogla financirati svoje snimke, no ništa joj nije išlo za rukom. Godine 2006. sve se promijenilo. Prijavila se za sudjelovanje u trećoj sezoni britanskog izdanja showa X Factor te je oduševila žiri izvedbom pjesme "Over the Rainbow". Tijekom natjecanja često su je uspoređivali s legendama poput Whitney Houston, Mariah Carey i Celine Dion. Pobijedila je s najvećim brojem glasova te je službeno lansirana njezina karijeru. Obrada pjesme Kelly Clarkson "A Moment Like This" koju je Lewis snimila srušila je tadašnji rekord kada je u samo pola sata preuzeta preko 50.000 puta. Debitantski album "Spirit" iz 2007. godine doveo ju je do vrha svjetske glazbene scene. Singl "Bleeding Love" postao je globalni hit te jedna od najpoznatijih balada 2000-ih godina. 

Leona Lewis and Dennis Jauch Sighting - Los Angeles | Foto: SMXRF/Press Association/PIXSELL

Svjetski uspjeh nastavila je i izdanjima "Echo" te "Glassheart", a na albumu "I Am" iz 2015. napravila je kreativni zaokret te je počela više eksperimentirati u glazbi. Pjevačica se okušala i u drugim granama umjetnosti te je u filmskom svijetu debitirala 2014. godine u naslovu "Walking on Sunshine". Dvije godine kasnije glumila je i na Broadwayju u mjuziklu "Cats" te se pojavila u nekoliko serija. Prošle godine je imala rezidenciju u Las Vegasu, a najavila je i novi studijski album kojeg njezini obožavatelji jedva čekaju.

LEONI SE ŽIVOT POSVE PROMIJENIO Pjevačica otvoreno o dijagnozi s kojom se bori: 'Osjećala sam se usamljeno, bila sam na dnu...'
Pjevačica otvoreno o dijagnozi s kojom se bori: 'Osjećala sam se usamljeno, bila sam na dnu...'

Slavna pjevačica privatni život nije previše komentirala u javnosti, no poznato je da je s plesačem i koreografom Dennisom Jauchom u vezi od 2010. godine. Vjenčali su se 2019. godine na Stingovu imanju u talijanskoj Toskani, a 2022. su dobili prvo dijete zajedno. Lewis je poznata po humanitarnom radu, posebno u zaštiti životinja, te je dugogodišnja veganka. Otvoreno je pričala i o autoimunoj bolesti štitnjače.

- Osjećala sam se jako bolesno, stalno sam bila umorna i osjećala sam jaku bol u vratu i grlu. Nisam znala što se događa, bio je to prilično težak period i nakon niza testova saznala sam da imam autoimunu bolest zvanu Hashimotov sindrom. Kad sam dobila dijagnozu, bila sam apsolutno devastirana. Osjećala sam se jako usamljeno i prestrašeno sve dok nisam počela istraživati. Danas znam i razumijem kako se ljudi nose i žive s tom bolešću - ispričala je Leona.
 

FOTO Proglašena je najljepšom djevojčicom na svijetu prije 20 godina, a evo kako sad izgleda
THYLANE BLONDEAU

FOTO Proglašena je najljepšom djevojčicom na svijetu prije 20 godina, a evo kako sad izgleda

Thylane Blondeau, koja je prije 19 godina glasila kao najljepša djevojčica na svijetu, danas je manekenka besprijekornog izgleda. Nedavno je demantirala optužbe da se podvrgla estetskim zahvatima, a danas slavi 25. rođendan.
Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda
SIMPATIČNA NJEMICA

Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda

Prvo smo ju gledali u Gospodinu Savršenom, a u tom se showu Klara pojavila čak dvaput. Nakon toga gledali smo je u Ljubavi na selu. Ipak, ljubav tamo nije pronašla
Lana Jurčević o partneru s kojim čeka drugo dijete: 'Mijenja se sve, testiraju se granice i odnos'
RIJETKO U JAVNOSTI

Lana Jurčević o partneru s kojim čeka drugo dijete: 'Mijenja se sve, testiraju se granice i odnos'

Prije nekoliko godina je par dobio kćer Maylu Lily, a uskoro u obitelj stiže još jedno dijete. Lana je u objavi navela kako su ih sve te promjene naučile da ljubav 'nisu samo leptirići'

