Roditelji nisu imali novca da joj plaćaju skupe škole, no onda je popularni show sve preokrenuo

Britanska pjevačica i glumica Leona Lewis svjetsku slavu stekla je nakon pobjede u showu X Factor, no njezin put do slave nije bio lagan. Rođena 3. travnja 1985. u Londonu, Leona se odmalena htjela baviti glazbom. Roditelji su njezin talent prepoznali još kada je bila djevojčica te su ju upisali u nekoliko prestižnih umjetničkih škola, sve dok su joj to mogli priuštiti. Kada je imala 17, odlučila je ispisati se iz srednje škole kako i pokrenula karijeru. Imala je 18 kada je snimila demo album, no niti jedna diskografska kuća nije ju htjela potpisati.

Radila je na recepcijama hotela i kao konobarica kako bi mogla financirati svoje snimke, no ništa joj nije išlo za rukom. Godine 2006. sve se promijenilo. Prijavila se za sudjelovanje u trećoj sezoni britanskog izdanja showa X Factor te je oduševila žiri izvedbom pjesme "Over the Rainbow". Tijekom natjecanja često su je uspoređivali s legendama poput Whitney Houston, Mariah Carey i Celine Dion. Pobijedila je s najvećim brojem glasova te je službeno lansirana njezina karijeru. Obrada pjesme Kelly Clarkson "A Moment Like This" koju je Lewis snimila srušila je tadašnji rekord kada je u samo pola sata preuzeta preko 50.000 puta. Debitantski album "Spirit" iz 2007. godine doveo ju je do vrha svjetske glazbene scene. Singl "Bleeding Love" postao je globalni hit te jedna od najpoznatijih balada 2000-ih godina.

Leona Lewis and Dennis Jauch Sighting - Los Angeles | Foto: SMXRF/Press Association/PIXSELL

Svjetski uspjeh nastavila je i izdanjima "Echo" te "Glassheart", a na albumu "I Am" iz 2015. napravila je kreativni zaokret te je počela više eksperimentirati u glazbi. Pjevačica se okušala i u drugim granama umjetnosti te je u filmskom svijetu debitirala 2014. godine u naslovu "Walking on Sunshine". Dvije godine kasnije glumila je i na Broadwayju u mjuziklu "Cats" te se pojavila u nekoliko serija. Prošle godine je imala rezidenciju u Las Vegasu, a najavila je i novi studijski album kojeg njezini obožavatelji jedva čekaju.

Slavna pjevačica privatni život nije previše komentirala u javnosti, no poznato je da je s plesačem i koreografom Dennisom Jauchom u vezi od 2010. godine. Vjenčali su se 2019. godine na Stingovu imanju u talijanskoj Toskani, a 2022. su dobili prvo dijete zajedno. Lewis je poznata po humanitarnom radu, posebno u zaštiti životinja, te je dugogodišnja veganka. Otvoreno je pričala i o autoimunoj bolesti štitnjače.

- Osjećala sam se jako bolesno, stalno sam bila umorna i osjećala sam jaku bol u vratu i grlu. Nisam znala što se događa, bio je to prilično težak period i nakon niza testova saznala sam da imam autoimunu bolest zvanu Hashimotov sindrom. Kad sam dobila dijagnozu, bila sam apsolutno devastirana. Osjećala sam se jako usamljeno i prestrašeno sve dok nisam počela istraživati. Danas znam i razumijem kako se ljudi nose i žive s tom bolešću - ispričala je Leona.

