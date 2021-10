"Big Brother", "Mijenjam ženu", "Brak na prvu", "Survivor", "Superpar", "Farma", "Gospodin Savršeni", "Idući top-model", "Život na vagi", "Parovi", "Zadruga"... Mogli bi tako do sutra nabrajati sve reality emisije koje su zadnjih desetljeća preplavile televizijske kanale u Hrvatskoj i svijetu. Koncept ovih emisija vam je više-manje svima poznat. Kamere prate svakodnevne živote kandidata emisije, za neke je potreban talent, za neke izgled, za neke, osim voajerizma - ništa.

Ali kako je sve to počelo? Tko je bila prva osoba koja je shvatila da prosječnog gledatelja zapravo zanima što se događa u životima drugih javnosti nepoznatih ljudi?

Bio je to Craig Gilbert. Ovaj producent, koji je preminuo prošle godine, davne 1971. godine došao je na tu ideju i počeo je tražiti televizijsku kuću koja je spremna uložiti u njegov projekt. I brzo ju je uspio pronaći. Postaja WNET iskeširala mu je više od milijun dolara, u to doba ogroman novac za nekakav TV projekt. I potraga za prvom američkom reality obitelji je počela. Nakon perioda potrage i intervjua, odabir je pao na obitelj Loud koja je živjela u Kaliforniji. Na prvu, savršeno skladna obitelj. Otac Bill radi, a majka Pat brine o kućanstvu i njihovo petero djece. Ali producent Gilbert, kako su ga kasnije optužili, dobro je 'nanjušio' da ovo nije prosječna obitelj...

Ukupno je u sedam mjeseci snimljeno oko 300 sati materijala, koje je kasnije pretvoreno u 12 epizoda dugih po sat vremena.

A ono što je prikazano šokiralo je, ali i zaintrigiralo Ameriku. Prosječnu epizodu pratilo je više od deset milijuna ljudi, pa su članovi obitelji ubrzo postali kontroverzni celebrityji.

Kao što smo već napisali, trebao je to biti socijalni eksperiment koji će na duži period pratiti društvenu dinamiku u prosječnoj američkoj obitelji, njihove svakodnevne odnose, sukobe, pomirbe, odrastanje... Ali gledatelji su dobili pravu sapunicu. Pred milijunskim auditorijem Pat je odlučila zatražiti rastavu od svojeg supruga i zamolila ga je da se odseli, njihov najstariji Lance javno je priznao da je gay i tako postao LGBT ikona, a od savršene obitelji, ubrzo je nastala "Slomljena obitelj", kako su ih nazvali na naslovnici jednog magazina.

- Ono negativno je napuhano, a ono pozitivno nije istaknuto. Zbog kamera smo se sigurno i drugačije ponašali, sve je izrežirano kako bi gledatelji dobili što bolju zabavu, a što manje istine - rekli su iz ove obitelji prije nekoliko godina.

Kad je show završio s emitiranjem obitelj je bila razdvojena, razbacana, podijeljena u klanove. I nastavili su dalje sa svojim životima. Najviše medijski eksponiran bio je Lance, uspješan glazbenik, novinar i vođa LGBT pokreta. Ali bio je i sklon porocima. Više od 20 godina konzumirao je crystal meth, koji ga je, zajedno s HIV-om i hepatitisom na kraju dokrajčio 2001. godine.

Ali, prije nego što je preminuo, odlučio je 'ispraviti nepravdu'. Naime, on nije bio zadovoljan posljednjom epizodom i općenitom načinom na koji je serijal ispao, pa je pozvao kamere da prate njegove posljednje tjedne na životu. Taj program "Lance Loud!:, A death in the American family" emitiran je 2003. godine Jedna od zadnjih želja koju je imao bila je da mu se roditelji pomire, koja mu je na posljetku i ispunjena.

- Bilo je tu dosta naivnosti s naše strane. Bili smo pioniri, pokusni kunići. U to doba teme poput homoseksualnosti i razvoda nisu bile česta pojava u medijima. Svijet je bio šokiran. Zbog toga je i bili posebno, za razliku od današnjih programa u kojima je sve namješteno - rekli su jednom prilikom iz obitelji.

Danas je još četvero aktera ovog pionirskog projekta živo: Delilah, Grant, Michelle i Kevin. Najstariji sin Lance je preminuo 2001. godine, otac Bill 2018., a majka Pat 2020. godine.