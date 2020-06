Roko 'počastio' fotkom koja je nastala noć prije velikog finala

<p>Pobjednik četvrte sezone 'Života na vagi', <strong>Robert Roko Baković</strong> (42), oduševio je pratitelje na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Objavio je fotografiju snimljenu noć prije velikog finala u kojem je 'pomeo' konkurenciju.</p><p>Objava je 'zaradila' brojne komplimente, a jedna obožavateljica mu je poručila: 'Kapa do poda, svaka čast'.</p><p>Roko je u 'Život na vagi' ušao sa 169,1 kilograma, a do finala je spao na 92,9 kilograma, što znači da je izgubio nevjerojatnih 76,2 kilograma.</p><p>U show ga je prijavila supruga i njezina sestra, a Roko nam je ranije otkrio kako nikad nije mislio da će sudjelovati u takvoj vrsti natjecanja. </p><p>- Gledali su me kako se onako debeo igram s djecom i odlučili su me prijaviti. Isprva je to bila nekakva zezancija, a i ja sam bio protiv toga. Ali, eto... život piše čudne priče - ispričao je tad.</p>