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Ronaldo na najslađi način čuva svoju djecu u srcu i na terenu

Piše Maša Mai Čigir,
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Ronaldo na najslađi način čuva svoju djecu u srcu i na terenu
Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo je na Svjetskom prvenstvu pokazao kako drži svoju djecu uz sebe čak i dok je na terenu

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Cristiano Ronaldo (41) jedan je od najboljih nogometaša na svijetu i niže brojne uspjehe na terenu, no izvan njega prije svega je otac petero djece. Fotografije s nedavne utakmice portugalske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu privukle su pozornost na njegove kopačke. Naime, na njima su ispisana imena njegove djece.

Krase ih imena njegove petero djece - Mateo, Chris Jr., Eva Maria, Alana Martina i Bella. Na svijetlo rozim kopačkama imena su napisana točno ispod loga od brenda Nike. 

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Cristianov prvi sin, za čiju majku javnost još ne zna tko je, prije nešto više od tjedan dana proslavio je 16. rođendan s prijateljima i obitelji, a Ronaldova zaručnica Georgina Rodriguez podijelila je video proslave na društvenim mrežama.

- Iako si visok gotovo 180 cm, uvijek ćeš biti moj sinčić. Želim ti život pun ljubavi, zdravlja i uspjeha te da nikada ne izgubiš to plemenito srce koje te čini posebnim - napisala je u objavi. 

Podsjetimo, Cristiano Ronaldo i njegova zaručnica Georgina imaju dvoje zajedničke djece, Alanu Martinu i Bellu Esmeraldu. Nogometaš je u lipnju 2017., dobio blizance Evu Mariju i Matea putem surogat majke. 

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