Ronaldo na najslađi način čuva svoju djecu u srcu i na terenu

Cristiano Ronaldo (41) jedan je od najboljih nogometaša na svijetu i niže brojne uspjehe na terenu, no izvan njega prije svega je otac petero djece. Fotografije s nedavne utakmice portugalske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu privukle su pozornost na njegove kopačke. Naime, na njima su ispisana imena njegove djece.

📸 Cristiano Ronaldo’s boots have the names of his five children written on them at the World Cup ❤️👏



[@footballontnt] pic.twitter.com/FKSveFwY4S — SimplyUtd (@SimplyUtd) June 25, 2026

Krase ih imena njegove petero djece - Mateo, Chris Jr., Eva Maria, Alana Martina i Bella. Na svijetlo rozim kopačkama imena su napisana točno ispod loga od brenda Nike.

Cristianov prvi sin, za čiju majku javnost još ne zna tko je, prije nešto više od tjedan dana proslavio je 16. rođendan s prijateljima i obitelji, a Ronaldova zaručnica Georgina Rodriguez podijelila je video proslave na društvenim mrežama.

- Iako si visok gotovo 180 cm, uvijek ćeš biti moj sinčić. Želim ti život pun ljubavi, zdravlja i uspjeha te da nikada ne izgubiš to plemenito srce koje te čini posebnim - napisala je u objavi.

Podsjetimo, Cristiano Ronaldo i njegova zaručnica Georgina imaju dvoje zajedničke djece, Alanu Martinu i Bellu Esmeraldu. Nogometaš je u lipnju 2017., dobio blizance Evu Mariju i Matea putem surogat majke.