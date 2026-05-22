KONAČNO PRVAK

Lova do krova: Ronaldo je uzeo napokon naslov, a Saudijci su platili pravo bogatstvo za trofej

Piše Bruno Lukas,
Cristiano Ronaldo napokon je dočekao trenutak zbog kojeg je stigao u Saudijsku Arabiju. Portugalac je s dva gola protiv Damaca donio Al Nassru naslov prvaka

Tri godine čekao je Cristiano Ronaldo (41) naslov koji je trebao potvrditi njegov spektakularni odlazak u Saudijsku Arabiju. Al Nassr je u odlučujućoj utakmici pobijedio Damac 4-1, a upravo je Portugalac s dva gola riješio utrku za titulu i pokrenuo veliko slavlje u Rijadu.

Al Nassr sezonu je završio s 86 bodova, dva više od Al Hilala, a Ronaldo je ponovno bio čovjek odluke. Zabio je iz slobodnog udarca, pa još jednom u završnici i definitivno slomio suparnika. Za Al Nassr zabili su još Sadio Mane i Kingsley Coman, dok je Marcelo Brozović ponovno odradio veliki posao u veznom redu.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka Ronaldo nije skrivao emocije. Kamere su snimile portugalsku zvijezdu u suzama dok su navijači slavili prvi naslov kluba nakon šest godina. Strani mediji pišu kako je upravo ovaj trofej utišao brojne kritike koje su ga pratile od dolaska u Saudijsku Arabiju.

Ronaldo je u Al Nassr stigao krajem 2022. godine nakon burnog odlaska iz Manchester Uniteda i odmah postao zaštitno lice saudijskog nogometa. Saudijci su ga pretvorili u najplaćenijeg nogometaša svijeta, a prema podacima više financijskih i sportskih medija, Portugalac zarađuje oko 200 milijuna eura po sezoni samo od ugovora s Al Nassrom.

To znači da je od dolaska u Saudijsku Arabiju već zaradio više od 600 milijuna eura, a s novim ugovorom do 2027. ukupna zarada mogla bi mu premašiti milijardu eura.

U Saudijskoj Arabiji nisu dobili samo nogometaša nego i globalni projekt. Ronaldov dolazak otvorio je vrata brojnim svjetskim zvijezdama poput Karima Benzeme, Neymara, Joaa Felixa i Sadija Manea, a saudijska liga zbog njega je postala tema svjetskih medija.

Portugalac je sezonu završio na trećem mjestu najboljih strijelaca lige s 28 pogodaka, iza Meksikanca Quiñonesa i Engleza Toneya. Ovim naslovom Ronaldo sada ima ligaške titule u Engleskoj, Španjolskoj, Italiji i Saudijskoj Arabiji, a jedini veliki trofej koji mu još nedostaje ostaje svjetsko prvenstvo s Portugalom.

