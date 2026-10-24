Rooneyjevi skandali šokirali su Britaniju: Varao je trudnu suprugu, plaćao prostitutke...

Legendarni engleski nogometaš Wayne Rooney danas slavi 41. rođendan, a iako će ga mnogi pamtiti kao jednog od najboljih napadača svoje generacije, njegov privatni život godinama je punio naslovnice britanskih tabloida. Od plaćanja seksualnih usluga i optužbi za preljub dok mu je supruga bila trudna do alkoholiziranih izlazaka, policijskih uhićenja i kompromitirajućih fotografija iz hotelskih soba, Rooney je iza sebe ostavio niz skandala koji su više puta ozbiljno uzdrmali njegov brak s Coleen.

Wayne i Coleen upoznali su se još kao tinejdžeri u Liverpoolu, a vjenčali su se 2008. godine. Zajedno imaju četvoricu sinova, no njihovu ljubavnu priču obilježile su brojne afere. Prvi veliki skandal izbio je još 2004. godine, kada je Rooney imao samo 18 godina. Britanski mediji otkrili su da je posjećivao bordele u Liverpoolu i plaćao seksualne usluge, a posebno je odjeknula tvrdnja da je među ženama s kojima je bio i tada 48-godišnjakinja. Rooney je priznao da je posjećivao prostitutke i salone za masažu te se ispričao zbog svojeg ponašanja, tvrdeći da je bio mlad i nezreo.

Šest godina poslije uslijedio je novi skandal. Jennifer Thompson, tada 21-godišnja djevojka koja je pružala seksualne usluge, tvrdila je da se tijekom 2009. godine više puta sastajala s Rooneyjem, dok je Coleen bila trudna s njihovim prvim sinom Kaijem. Prema njezinim riječima, nogometaš joj je plaćao oko 1200 funti po susretu, a viđali su se u luksuznim hotelima. U medijima se spominjala i Helen Wood, kasnija pobjednica britanskog Big Brothera, koju su tabloidi također povezivali s nogometašem.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Problemi s alkoholom dodatno su narušili njegov ugled. Godine 2016. fotografiran je vidno alkoholiziran na svadbenom slavlju u hotelu u kojem je boravila engleska reprezentacija, zbog čega se morao javno ispričati. Samo godinu dana poslije policija ga je zaustavila zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Imao je gotovo tri puta više alkohola od dopuštene granice, a vozio je automobil Laure Simpson, žene koju je upoznao tijekom noćnog izlaska. Coleen je tada ponovno bila trudna, a Rooney je dobio dvogodišnju zabranu vožnje i 100 sati društveno korisnog rada. Njegova supruga nakratko je napustila obiteljski dom, no odlučila mu je pružiti još jednu priliku.

Ni tu nije bio kraj njegovim problemima sa zakonom. U prosincu 2018. uhićen je u zračnoj luci Dulles u Virginiji zbog alkoholiziranosti i neprimjerenog ponašanja na javnom mjestu. Njegov glasnogovornik tvrdio je da je tijekom leta kombinirao alkohol s tabletama za spavanje, zbog čega je bio dezorijentiran. Rooney je platio novčanu kaznu, a britanski tabloidi ponovno su se raspisali o njegovim ispadima.

Tijekom 2019. godine ponovno se našao u središtu pozornosti zbog noćnih izlazaka u društvu drugih žena. Posebno su odjeknule fotografije iz Vancouvera, na kojima je snimljen u hotelskom predvorju s nepoznatom ženom. Rooney je odbacio nagađanja o nevjeri i tvrdio da se ništa neprimjereno nije dogodilo.

Foto: ILUSTRACIJA - HANNAH MCKAY

Jedan od najbizarnijih skandala dogodio se 2021. godine, kada su društvenim mrežama počele kružiti fotografije Rooneyja kako spava u hotelskoj sobi, dok oko njega poziraju mlade žene. Među njima je bila i influencerica Tayler Ryan. Njegovi predstavnici prijavili su sumnju na ucjenu, no policija nije pronašla osnovu za daljnje postupanje. Nije bilo dokaza da se nogometaš nedolično ponašao, ali se Rooney ipak javno ispričao obitelji i klubu zbog odlaska na privatnu zabavu.

Rooney je tijekom godina otvoreno govorio i o problemima s alkoholom. U dokumentarcu o svojem životu priznao je da je u pojedinim razdobljima karijere znao provesti dva dana pijući sam kod kuće, a zatim dolaziti na trening pokušavajući prikriti posljedice alkohola kapima za oči, žvakaćim gumama i vodicom za ispiranje usta. Priznao je i da je mnogo puta razočarao suprugu.

Coleen je, unatoč svemu, ostala uz njega. Tijekom sudjelovanja u britanskom reality showu "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" 2024. godine priznala je da je Wayne napravio brojne pogreške, ali je istaknula da se od mladosti teško nosio sa slavom. Njihov brak, koji je preživio optužbe za nevjeru, javna poniženja i brojne skandale, i dalje traje, a Rooneyjeva burna prošlost ostala je neizostavan dio njegove životne priče.

*uz korištenje AI-ja