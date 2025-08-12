Jelena Rozga uskoro će proslaviti 48. rođendan, a i ovo ljeto joj je radno. Reda koncerte, a otkriva i da će na godišnji odmor vjerojatno u rujnu...
Rozga o ljubavi: 'Često sam na putu, ali Ivan sve to razumije...'
Popularna pjevačica Jelena Rozga proteklog je vikenda nastupila na vidikovcu Gospe od Loreta u Primoštenu te oborila rekord posjećenosti na tom prostoru.
- Prvi put sam ovdje, i rekord! Toliko sam sretna - rekla je Rozga za In Magazin te dodala da od sreće nije mogla zaspati.
- Ne znam uopće kako da se odužim svojoj publici. Ja se stvarno trudim na koncertu dati svoj maksimum i na taj način im pokazati koliko ih poštujem i koliko ih volim - rekla je. Iza pozornice su je bodrili majka Marija te nećaci Lea i Noa.
- Ovo je njegov prvi izlazak na koncert i prvi put da je na mom koncertu - rekla je Rozga te dodala da se skoro rasplakala od sreće kad joj je majka javila da i nećak stiže. Otkrila je i da je bio jako uzbuđen te je pitao može li za prvu pjesmu izvesti 'Lavicu'.
- Rekla sam: 'Ljubavi, moraš izdržati, 'Lavica' nije prva' - poručila je.
Svoj zagrebački dom Rozga posljednjih godina dijeli s nećakinjom. Ispričala je kako već pet godina žive zajedno.
- Završila je fakultet, sociologiju i komunikologiju. Lea je prekrasna, velika cura od 25 godina - rekla je Jelena. Ispričala je i kako pitanje 'Kad ćeš se udati?' ne čuje često od svoje majke.
- Njoj je bitno da smo mi sretni. Vidi mene sretnu. Mama voli dolaziti na koncerte, ide sad dva dana sa mnom u Međugorje, s obzirom na to da u utorak i srijedu nastupam u etno selu - rekla je. A velika podrška joj je i Ivan Huljić.
- Pa super je zato što je Ivan odrastao u glazbenoj obitelji. Tonči je, kad je Ivan bio mali, često putovao s Magazinom. Naravno, i ja sam puno na putu, ali on to apsolutno sve shvaća - to je moj dio posla, putovanja, izostanci iz kuće. Ali onda, kad se vratim, ja sam tu za njega i uživamo - rekla je.
Rozga je rekla i da će njezin godišnji odmor malo pričekati te da je trenutno najviše fokusirana na koncerte.
- U rujnu ću uhvatiti par dana i negdje ću otići, ne znam gdje. Možda budem negdje blizu, a možda odem izvan Hrvatske. Još nisam napravila nikakav plan, nekako sam fokusirana na koncerte i na posao. Kad dođe vrijeme odmoru, onda ću u dva-tri dana razmisliti i napravit ćemo plan gdje ćemo - rekla je.
Za manje od dva tjedna će napuniti 48 godina, a mnogi se slažu da stari kao dobro vino.
- Pa sad me nešto štitnjača opet ne sluša, ali ja se dobro osjećam, ne dam se, ne želim ulaziti u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju – joj, nije mi dobro… Dobro je sve, pozitivna sam - rekla je.
