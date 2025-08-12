Obavijesti

'TO JE DIO POSLA'

Rozga o ljubavi: 'Često sam na putu, ali Ivan sve to razumije...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Split: Jelena Rozga na završnom koncertu Sudamje pred brojnom publikom na rivi | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Jelena Rozga uskoro će proslaviti 48. rođendan, a i ovo ljeto joj je radno. Reda koncerte, a otkriva i da će na godišnji odmor vjerojatno u rujnu...

Popularna pjevačica Jelena Rozga proteklog je vikenda nastupila na vidikovcu Gospe od Loreta u Primoštenu te oborila rekord posjećenosti na tom prostoru. 

- Prvi put sam ovdje, i rekord! Toliko sam sretna - rekla je Rozga za In Magazin te dodala da od sreće nije mogla zaspati. 

- Ne znam uopće kako da se odužim svojoj publici. Ja se stvarno trudim na koncertu dati svoj maksimum i na taj način im pokazati koliko ih poštujem i koliko ih volim - rekla je. Iza pozornice su je bodrili majka Marija te nećaci Lea i Noa. 

- Ovo je njegov prvi izlazak na koncert i prvi put da je na mom koncertu - rekla je Rozga te dodala da se skoro rasplakala od sreće kad joj je majka javila da i nećak stiže. Otkrila je i da je bio jako uzbuđen te je pitao može li za prvu pjesmu izvesti 'Lavicu'. 

- Rekla sam: 'Ljubavi, moraš izdržati, 'Lavica' nije prva' - poručila je. 

Svoj zagrebački dom Rozga posljednjih godina dijeli s nećakinjom. Ispričala je kako već pet godina žive zajedno. 

Podgorica: Koncert Jelene Rozge u sklopu Proljetnog sajma
Podgorica: Koncert Jelene Rozge u sklopu Proljetnog sajma | Foto: R.R./ATAImages/PIXSELL

- Završila je fakultet, sociologiju i komunikologiju. Lea je prekrasna, velika cura od 25 godina - rekla je Jelena. Ispričala je i kako pitanje 'Kad ćeš se udati?' ne čuje često od svoje majke. 

- Njoj je bitno da smo mi sretni. Vidi mene sretnu. Mama voli dolaziti na koncerte, ide sad dva dana sa mnom u Međugorje, s obzirom na to da u utorak i srijedu nastupam u etno selu - rekla je. A velika podrška joj je i Ivan Huljić. 

Foto: Nel Pavletić/24sata

- Pa super je zato što je Ivan odrastao u glazbenoj obitelji. Tonči je, kad je Ivan bio mali, često putovao s Magazinom. Naravno, i ja sam puno na putu, ali on to apsolutno sve shvaća - to je moj dio posla, putovanja, izostanci iz kuće. Ali onda, kad se vratim, ja sam tu za njega i uživamo - rekla je.

Rozga je rekla i da će njezin godišnji odmor malo pričekati te da je trenutno najviše fokusirana na koncerte. 

- U rujnu ću uhvatiti par dana i negdje ću otići, ne znam gdje. Možda budem negdje blizu, a možda odem izvan Hrvatske. Još nisam napravila nikakav plan, nekako sam fokusirana na koncerte i na posao. Kad dođe vrijeme odmoru, onda ću u dva-tri dana razmisliti i napravit ćemo plan gdje ćemo - rekla je. 

Za manje od dva tjedna će napuniti 48 godina, a mnogi se slažu da stari kao dobro vino. 

Split: Jelena Rozga na završnom koncertu Sudamje pred brojnom publikom na rivi
Split: Jelena Rozga na završnom koncertu Sudamje pred brojnom publikom na rivi | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

- Pa sad me nešto štitnjača opet ne sluša, ali ja se dobro osjećam, ne dam se, ne želim ulaziti u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju – joj, nije mi dobro… Dobro je sve, pozitivna sam - rekla je. 

