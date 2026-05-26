EVO ŠTO JE NAPISAO

Ruben je počeo pisati kolumne. Prvu je posvetio Blanki Vlašić

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)/Instagram

I u idućim kolumnama će pisati o ljubavnom životu, no ne baš svaki tjedan kako ne bi dosadio čitateljima. No tu temu neće izbjegavati i bez problema će sve 'staviti na papir'

Ruben Van Gucht počeo je pisati kolumne za HLN.be, a svoju prvu je posvetio bivšoj supruzi Blanki Vlašić. U kolumni ju je opisao kao 'iznimno snažnu, neovisnu i usredotočenu ženu od koje je mnogo naučio'.

Belgijski mediji pišu kako se prisjetio njihovog prvog pravog zbližavanja te opisao kako se njihov odnos ponovno rasplamsao nakon godina poznanstva. Posebnu pažnju privukla je njegova rečenica: 'Bilo je izravno, bez okolišanja, odmah u srž'.

Kroz smijeh je za jedan belgijski medij otkrio kako joj namjerno nije rekao da će pisati o njoj kako bi 'sačuvao element iznenađenja'. Dodao je i kako je vrlo zadovoljan onim što je na kraju napisao.

Pitali su ga i hoće li u idućim kolumnama i dalje pisati o svom privatnom i ljubavnom životu, s obzirom na to da ga je i sada provukao kroz tekst, Van Guch je potvrdio kako zasigurno hoće - no ne baš svaki tjedan. Kaže kako ne želi 'dosaditi čitateljima'.

No neće izbjegavati tu temu ako ga nešto potakne i bude vezano uz njegov privatni život. Kaže kako će to onda bez problema 'staviti na papir'.

Za medije je objasnio kako u kolumni želi otkriti tko je on zapravo.

- S druge strane, kolumna ti daje mogućnost pokazati tko si, od A do Ž. Možeš svoju vlastitu, nefiltriranu verziju povezati sa stvarima koje se događaju u tvom životu i u društvu, bez da se to odvija u formatu pitanja i odgovora. Ili da novinar tome daje svoju interpretaciju. Ili još gore: da se o tebi napiše članak, a da se pritom tvoj vlastiti glas uopće ne čuje - izjavio je.

Inače, Ruben s Charlotte Van Looy iščekuje rođenje kćeri - a za to vrijeme bez zadrške progovara o svom stilu života i burnim ljubavnim vezama.

*uz korištenje AI-ja

