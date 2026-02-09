Obavijesti

Show

Komentari 0
PRVE DRAME

Rubina i Manuela ostale su bez ruža u 'Savršenom'! 'Nek mi se ne javlja, umro je za mene'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Rubina i Manuela ostale su bez ruža u 'Savršenom'! 'Nek mi se ne javlja, umro je za mene'
6
Foto: RTL

Karlo i Petar morali su donijeti odluku koju će djevojku prvu poslati kući. Zadnje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Rubina i Iana, a Karlo je odlučio posljednju ružu dati Iani

Admiral

U vili 'Gospodina Savršenog' odvila se prva, dugo iščekivana ceremonija ruža, večer koja je donijela olakšanje za jedne, a gorak kraj za druge. Karlo i Petar morali su donijeti odluku koju će djevojku prvu poslati kući. Teret odluke teško je pao Karlu. Zadnje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Rubina i Iana, a Karlo je odlučio posljednju ružu dati Iani.

MNOGIMA 'ZAPELA' ZA OKO FOTO Tko je Maja iz Gospodina Savršenog? Zanosnu Mostarku uspoređuju s filmskim divama
FOTO Tko je Maja iz Gospodina Savršenog? Zanosnu Mostarku uspoređuju s filmskim divama

Rubina nije skrivala razočaranje Karlovom odlukom.

- Izgleda da nisam pogriješila od samog početka - komentirala je, aludirajući na svoje ranije sumnje.

Foto: RTL

Ipak, vilu je napustila uzdignute glave, s porukom koja je odjeknula među djevojkama.

- Život se nastavlja, nije svijet toliko propao. A on će se kajati kad-tad, kad bude vidio moje izjave. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene - poručila je samouvjereno.

NOVE DRAME Suze na ceremoniji ruža: Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije dame odlaze iz vile 'Savršenog'
Suze na ceremoniji ruža: Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije dame odlaze iz vile 'Savršenog'

Petar je svoju posljednju ružu odlučio dati Veselki, što je značilo kraj puta za Manuelu. Ona je svoj odlazak prihvatila dostojanstveno i mirno.

- Drago mi je što sam upoznala nove cure. Drago mi je što smo se upoznali, no hard feelings - poručila je Petru i djevojkama.

- Ne mogu ništa loše reći o Manueli. Djevojka je stvarno divna, ona samo nije tip djevojke s kojom bih ja bio - poručio je Petar.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...
ZASJENILA NATJECATELJICE

FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...

Dušica Jakovljević (44) poznata je srpska televizijska voditeljica i medijska figura, a najprepoznatljivija je po vođenju popularnih reality formata i zabavnih emisija na televiziji Pink. U nedjelju je na natjecanje Miss Srbije stigla u minijaturnoj, gotovo prozirnoj haljini...
FOTO Sva izdanja Claudije Rivier, bujne Slavonke: 'Sve na meni je od majke prirode...'
PRIRODNO NADARENA

FOTO Sva izdanja Claudije Rivier, bujne Slavonke: 'Sve na meni je od majke prirode...'

Claudia Rivier, Slavonka poznata po izrazito bujnim grudima postala je popularna kada su o njoj počeli pisati svjetski mediji koje je privukla izjava da su sve njezine obline prirodne pa tako i bujne grudi. Sada na Instagramu ima gotovo milijun i pol pratitelja.
FOTO Evo kako izgleda Anisha Isa Kalebić, lijepa brunejska princeza hrvatskih korijena
OBITELJ SULTANA

FOTO Evo kako izgleda Anisha Isa Kalebić, lijepa brunejska princeza hrvatskih korijena

Princ i njegova supruga Anisha, poznata po hrvatskom podrijetlu, dočekali su prvu bebu, a vijest o rođenju djevojčice objavljena je uz svečanu ceremoniju u kraljevskoj palači.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026