Rubina i Manuela ostale su bez ruža u 'Savršenom'! 'Nek mi se ne javlja, umro je za mene'

U vili 'Gospodina Savršenog' odvila se prva, dugo iščekivana ceremonija ruža, večer koja je donijela olakšanje za jedne, a gorak kraj za druge. Karlo i Petar morali su donijeti odluku koju će djevojku prvu poslati kući. Teret odluke teško je pao Karlu. Zadnje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Rubina i Iana, a Karlo je odlučio posljednju ružu dati Iani.

Rubina nije skrivala razočaranje Karlovom odlukom.

- Izgleda da nisam pogriješila od samog početka - komentirala je, aludirajući na svoje ranije sumnje.

Foto: RTL

Ipak, vilu je napustila uzdignute glave, s porukom koja je odjeknula među djevojkama.

- Život se nastavlja, nije svijet toliko propao. A on će se kajati kad-tad, kad bude vidio moje izjave. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene - poručila je samouvjereno.

Petar je svoju posljednju ružu odlučio dati Veselki, što je značilo kraj puta za Manuelu. Ona je svoj odlazak prihvatila dostojanstveno i mirno.

- Drago mi je što sam upoznala nove cure. Drago mi je što smo se upoznali, no hard feelings - poručila je Petru i djevojkama.

- Ne mogu ništa loše reći o Manueli. Djevojka je stvarno divna, ona samo nije tip djevojke s kojom bih ja bio - poručio je Petar.

Foto: RTL