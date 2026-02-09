Suze na ceremoniji ruža: Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije dame odlaze iz vile 'Savršenog'

Večeras od 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda 'Gospodina Savršenog' i prva ceremonija ruža. Zbog toga će vilom zavladati pravo uzbuđenje i velika napetost jer vrijeme je netko ode kući. Nitko ne skriva nervozu, no poljuljani odnosi još uvijek se tijekom večeri stignu ispraviti na cocktail partyju: „Tenzije se osjećaju, vidjet ćemo što će biti!“

A već na početku večeri – šok za sve! Helena okuplja djevojke i otkriva im kako Karla poznaje otprije. Iako tvrdi da ima opravdanje, reakcije su podijeljene – neke je podržavaju, nekima postaje sumnjiva, a neke misle da je sve samo jeftin trik kako bi pokazala nadmoć.

Foto: RTL

„Nije mi bilo drago to čuti, mislila sam da je to neki tip provokacije“, misli Anastasija.

Kad stignu Karlo i Petar, počinje nova runda razgovora i lova na ruže. Djevojke koje su tijekom proteklih dana možda bile malo po strani sada imaju svoju priliku dokazati se. No ne ide svima sve po planu, unatoč darovima i opuštenom ćaskanju.

A dok traju razgovori, u dvorištu vile vlada uzavrela atmosfera – optuživanje za dvoličnost i manipulaciju, i to na više frontova.

„Određene cure pokušavaju ići od stola do stola i nagovarati, rekla bih, slabe karaktere da joj se pridruže i poslušaju njezino mišljenje“, otkriva jedna djevojka koja nema namjeru šutjeti.

Foto: RTL

A onda će stići vrijeme za najnapetiji dio večeri – ceremoniju ruža. Karlo i Petar priznat će da im je itekako teško nekoga izbaciti, no show mora ići dalje.

Kad prozovu imena, nastat će tišina, a neki će i zaplakati jer su rijetki očekivali da će baš ove dvije djevojke prve pakirati kofere.

„Jako me razočarao, kajat će se kad-tad“, poručit će jedna izbačena dama prije odlaska.

Tko napušta Kretu, tko je dvoličan, a tko se izborio za svoju ružu, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' , večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.