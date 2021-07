Ruganje i zadirkivanje vršnjaka ružna je, no i uobičajena pojava kojoj su tijekom odrastanja manje više svi izloženi. Međutim, kad se odrasli ljudi rugaju sedmogodišnjem djetetu i to zbog toga kako je odjeveno, onda to već zalazi u domenu zlostavljanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetimo, nakon što je princ George oduševio mnoge navijajući na Europskom nogometnom prvenstvu, u moru pozitivnih reakcija na mališana koji je bio toliko utučen nakon pobjede Talijana da su ga roditelji morali tješiti, našao se i zabrinjavajući broj zloćudnih komentara. Odrasli ljudi rugali su se mališanu zbog toga jer je utakmicu pratio u odijelu.

- Ima sreće da će ići u privatnu školu, da to nije slučaj, zbog tog odjela bi ga u školi prebili - samo je jedna od brojnih opaski na Georgeov račun.

I dok su mnogi mislili da je mališan u odjelu jer to nalaže protokol, u međuvremenu je otkrivena pozadina priče.

Naime, mali princ molio je tatu Williama (38) da ga povede na utakmicu, a ideja da odjenu identična odjela bila je baš Georgeova. Dirati u dječakovu potrebu da se poistovjeti s ocem koji svojom odmjerenošću i otmjenošću služi kao primjer ne samo Britancima, već čitavom svijetu, nešto je što ne bi trebalo pasti na pamet ni okorjelom hejteru. Naime, slika tate koju dječak ima tijekom odrastanja iznimno je važna. Između treće i pete godine života djeteta uloga oca postaje vrlo specifična i odnosi koji se stvaraju u obiteljskom trokutu između majke, oca i djeteta bitno će utjecati na daljnji razvoj djetetove osobnosti. Kao i na formiranje strukture tzv. 'nad-ja', odnosno superega, koji je odgovoran za našu savjest, samonadzor i stvaranje ideala.