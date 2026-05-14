Rumunjska na Eurosongu podigla prašinu: Pjesma 'Choke Me' danima je na udaru kritika

Rumunjska se nakon dvije godine pauze vratila na eurovizijsku pozornicu, a njihov povratak nije prošao nimalo tiho. Predstavnica Alexandra Căpitănescu, koja je nastupila u drugoj polufinalnoj večeri u Beču, našla se u središtu žestoke debate zbog svoje pjesme "Choke Me" (Uguši me). Dok 22-godišnja pjevačica i njezin tim tvrde da je riječ o snažnoj metafori za unutarnju borbu, brojni kritičari i udruge za borbu protiv seksualnog nasilja upozoravaju da pjesma normalizira i glamorizira seksualno gušenje, iznimno opasnu praksu koja može dovesti do teških ozljeda mozga, pa čak i smrti.

Žestoke optužbe i pozivi na diskvalifikaciju

U pjesmi dugoj nepune tri minute, fraza "choke me" ponavlja se čak 30 puta, a stihovi poput "želim da me ugušiš" i "učini da mi pluća eksplodiraju" izazvali su lavinu negativnih reakcija. Kampanje protiv seksualnog nasilja opisale su pjesmu kao "opasnu" i "neodgovornu", tvrdeći da se "poigrava sa životima mladih žena". Posebno glasna bila je Clare McGlynn, profesorica prava na Sveučilištu Durham i autorica knjiga o ekstremnoj pornografiji. U opširnom članku za The Guardian istaknula je kako pjesma i njezina promocija od strane Rumunjske i Eurovizije predstavljaju "bezobzirno normaliziranje opasne prakse".

‌- To pokazuje alarmantno zanemarivanje zdravlja i dobrobiti mladih žena. Novi medicinski dokazi pokazuju da učestalo seksualno gušenje uzrokuje oštećenja mozga kod mladih žena - izjavila je McGlynn.

Njezine riječi potkrepljuju i istraživanja koja pokazuju da je više od polovice osoba mlađih od 35 godina doživjelo gušenje tijekom spolnog odnosa, a gotovo trećina pogrešno vjeruje da postoje sigurni načini za to. Studije su otkrile promjene na mozgu kod žena koje su opetovano bile "gušene", uključujući markere za oštećenje mozga i poremećaje povezane s depresijom i anksioznošću. Bijes se brzo proširio i internetom, gdje su mnogi obožavatelji Eurosonga pozvali na diskvalifikaciju pjesme ili barem na izmjenu spornog teksta.

Obrana pjevačice: 'Gušenje' negativnim mislima

Suočena s optužbama, Alexandra Căpitănescu oglasila se na društvenim mrežama, nudeći potpuno drugačiju interpretaciju. Ustvrdila je da pjesma nikada nije trebala predstavljati ništa seksualno, već je duboko osobna i metaforička.

"Poštujem svako mišljenje, ali također duboko vjerujem u slobodu izražavanja složenih emocija kroz umjetnost. 'Choke Me' je metafora za pritisak koji si ponekad sami namećemo. Govori o unutarnjim strahovima, sumnji u sebe i osjećaju emocionalnog gušenja vlastitim očekivanjima", napisala je Căpitănescu.

Naglasila je kako je glazba njezin način procesuiranja kompliciranih osjećaja, a tekst pjesme zapravo govori o "preuzimanju kontrole nad tjeskobom i emocijama koje te guše". U daljnjim izjavama pojasnila je kako se pjesma ne odnosi na muškarca ili romantičnu ljubav, već na snagu svakog ljudskog bića da nadiđe vlastita ograničenja i postane najbolja verzija sebe. I rumunjska nacionalna televizija (TVR) stala je u obranu svoje predstavnice, objavivši priopćenje u kojem navode da je scenski koncept osmišljen tako da "naglašava metaforičku prirodu" i "isključuje svako doslovno tumačenje teksta".

Tko je Alexandra Căpitănescu?

Alexandra Căpitănescu mlada je glazbena zvijezda u usponu. Sa samo 19 godina pobijedila je u 11. sezoni popularnog natjecanja "Vocea României" (The Voice of Romania), gdje je pokazala nevjerojatnu svestranost izvodeći sve od "Welcome to the Jungle" Guns N' Rosesa do arija iz "Fantoma u operi". Unatoč glazbenoj karijeri, trenutno je na magisteriju iz medicinske fizike. Svoju priliku za odlazak na Eurosong izborila je pobjedom na nacionalnom izboru Selecția Națională, gdje je njezina nu-metal pjesma s elementima rocka, popa i opernog pjevanja uvjerljivo osvojila najviše bodova žirija.

Eurovizijska pozornica, međutim, nije strano mjesto za kontroverze. Prošle godine Europska radiodifuzijska unija (EBU) zatražila je promjenu naslova malteške pjesme "Kant" jer je zvučala kao psovka na engleskom jeziku, a prethodnih godina iz pjesama su se uklanjale riječi poput "shit" i "pussy". Čini se da je ove godine EBU zauzeo drugačiji stav, jer unatoč kritikama, pjesma i spot su i dalje dostupni na službenim kanalima Eurosonga, a do sada nije bilo nikakvih javnih zahtjeva za izmjenom.

*uz korištenje AI-ja