Russell Crowe čestitao svima: Hrvatska jučer nije imala sreće

Baš kao što ulazak Hrvatske u finale SP-a nije prestajao izazivati reakcije diljem svijeta, tako ni brojni poznati na društvenim mrežama ne prestaju s komentarima finalne utakmice Hrvatske i Francuske. Oskarovac i zvijezda epske drame 'Gladijator', Russell Crowe (54), također je pratio finale.

- Čestitke Francuska. Loša sreća, Hrvatska - napisao je glumac koji je već prije na društvenim mrežama objavljivao svoje simpatije prema hrvatskoj reprezentaciji i njihovoj dobroj igri.

Congratulations France. Bad luck Croatia . Kudos to Russia , seems to have been a very well run tournament

I premda su Francuzi jučer odnijeli doma zlato, mnogi su se poveli Russellovim postom i pisali komentare u kojima su uglavnom podržavali Vatrene i divili se njihovoj srčanoj igri. Tako je odmah ispod Russellovog komentara njegov pratitelj napisao:

- Čestitke Francuskoj ali Hrvatska je zaslužila zlato, ako ništa onda zbog toga kako su se borili. Nema veze, iako nisu prvaci sigurno su šampioni došli su na sam vrh!

You're right for Russia but just one thing : Mr Poutine could have asked his unbrella was lend unless to Mrs Grabar Kitarovic at the end as she was under rain during 5 minutes. Let's say it would have been gallant 😂