Najpoželjniji neženja iz showa “Ljubav je na selu” vraća se na male ekrane. Ovog puta nije u potrazi za srodnom dušom nego je fatalni Jovan poželio pokazati svoje kulinarske vještine.

- Prijavili su me prijatelji. Ja sam samo prihvatio igru - kaže nam farmer Jovan Karapandža (33) iz Mlake Atinske.

Naučio je kuhati od mame i bake.

- Nisam vrhunski kuhar, ali bližnji su zadovoljni mojim specijalitetima. I pojedu sve što skuham. Obožavam slatko pa znam i poneki kolač ispeći - dodaje Jovan, u čije ćemo se kulinarske sposobnosti uvjeriti u novoj sezoni “Večeri za pet na selu” koja uskoro kreće na RTL-u.

Najviše, dodaje, voli pripremati mesne specijalitete, piletinu i svinjetinu, kako i priliči jednom Slavoncu.

- Naravno, samo naše domaće meso iz našeg OPG-a. Ne volim ribu ni morske plodove, nisam nikad ništa tako pripremao i mislim da i neću jer ne volim ribu. Ne volim baš ni povrće, pa ni jela od povrća - kaže farmer.

Kritika se ne boji, sve će ih primiti, dodaje, lakog srca. Ovog zavodnika sa sela iz desete sezone “Ljubav je na selu” teško se zaboravlja. Emisiju je počeo strastvenim poljupcima s osebujnom kuharicom Paulinom Popović (40). Bilo je tu i vrele akcije u bazenu već na prvom susretu s njom. Proveli su noć zajedno, a onda je Jovan odlukom šokirao sve gledatelje i kandidate. Izbacio je Paulinu iz showa i rekao da ona ne ide na njegovu farmu. No iza kamera ipak su ostali u kontaktu.

- S Paulinom se čujem ponekad. Čuli smo se odmah nakon potresa, ona je iz Siska, kod nje nije bilo štete, srećom - govori.

Uvijek pomalo tajanstven oko ljubavnog života, Jovan se u prosincu prošle godine javno pohvalio plavušom Nevenom u zagrljaju.

- Viđamo se već neko vrijeme i naš odnos je sve ozbiljniji, na početku veze smo - rekao je Jovan tad.

Jesu li još zajedno, kaže:

- Trenutačni ljubavni život mi je kao vremenska prognoza, sunčano s kišom i grmljavinom, uz padanje snježnih pahulja, s orkanskom burom, haha. Što se tiče Nevene, ostali smo dobri prijatelji, super je cura. Nikad se ne zna, možda nekad bude opet nešto.

I tako je fatalni Jovan ponovno sam. Ali od ljubavi ne odustaje.

- Priželjkujem srodnu dušu, da bude moja suprotnost, jer da smo isti, ne bismo mogli nikako. Bitno mi je samo da voli životinje. Držim do braka, no nisam baš toliko romantičan da bih odmah zaprosio djevojku, volim je malo dulje upoznavati. Može me privući prirodna djevojka, nije mi bitan izgled koliko karakter i unutrašnjost osobe. Želim da ima svoju karijeru i da uspije u njoj, ali i da mene podrži u mojoj karijeri - govori.

I dalje ga “salijeću” na ulici obožavateljice i prepoznaju. Ulijeću mu preko poruka ili ležernog razgovora, no on i dalje čeka pravu i nada se da će doći. Više ne bi pred kamerama tražio ljubav. Jednom je bilo, priča, dovoljno i ima super uspomene.

- No možda bih glumio u domaćoj seriji ako bi me pozvali - kaže. Dok ljubav ne naiđe, daje ju svojim konjima i čeka da pandemija prođe.

- Korona je puno toga promijenila na mojoj farmi, zbog korone sam morao prodati sve ovce jer je stala prodaja jaganjaca i sad je malo teško i sa svinjama, no nadam se boljem uskoro. Život mi se promijenio kao i svima, ali ja se nisam promijenio, ostao sam isti kao prije - ističe Jovan, kojem ne pada na pamet odseliti se iz Slavonije niti napustiti svoje selo i imanje:

- Ne ostavljam ovo za sva blaga svijeta.