S terena u naručje najmilijih! Evo tko je sve bodrio 'vatrene' u Torontu i slavio njihovu pobjedu

Toronto je u srijedu bio obojen hrvatskim bojama. Nakon pobjede 'vatrenih' protiv Paname (1-0), kojom su ostali u igri za prolazak skupine na Svjetskom prvenstvu, slavilo se na svakom koraku. Dok su navijači pjevali hrvatske pjesme, reprezentativci su jedan po jedan krenuli prema tribinama, gdje su ih čekali roditelji, partnerice, supruge i djeca.

Najviše pogleda ponovno je privukao Joško Gvardiol. Hrvatski branič odmah je potrčao prema djevojci Lu Mastrović, koja ga je tijekom cijele utakmice bodrila u društvu njegovih roditelja i sestara. Uslijedio je dug zagrljaj i nekoliko poljubaca, a potom je Joško zagrlio i majku Sanju, koja nije skrivala ponos nakon važne pobjede.

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njihova se ljubavna priča u javnosti počela pratiti na Badnjak prošle godine, kad su zajedno snimljeni u centru Zagreba. Ubrzo se doznalo da je riječ o Lu Mastrović, zagrebačkoj studentici veterine i nekadašnjoj skijašici. Od tada je postala redovita podrška hrvatskom reprezentativcu, a nije propustila ni ovu važnu utakmicu u Kanadi.

Razloga za slavlje imao je i Petar Musa. Na tribinama su ga čekali partnerica Laura i njihov sin Nikky, a nakon utakmice pao je i poljubac. Musa i Laura privatni život drže podalje od javnosti, no poznato je da su u svibnju 2024. dobili sina Nikkyja, a krajem prošle godine i kćer, čije ime još nisu otkrili. Zna se tek da počinje slovom P.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

U društvu djevojke Petre Matjanec pobjedu je proslavio i Martin Baturina. Njih dvoje upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a nogometaš je jednom prilikom priznao kako je među njima odmah zaiskrilo.

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Emotivan susret s obitelji imao je i kapetan Luka Modrić. Nakon utakmice dočekali su ga supruga Vanja te njihovo troje djece - Ivano, Ema i Sofija. Luka i Vanja upoznali su se još 2004. godine dok je ona radila u Mamić sport agenciji, a on nosio dres Dinama. Na tribinama su bile i Izabel Kovačić te Helena Livaković, koje su tijekom cijele utakmice bodrile svoje muževe, Matea Kovačića i Dominika Livakovića, a nakon posljednjeg zvižduka pridružile su se slavlju hrvatske reprezentacije.

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podrška 'vatrenima' nije stizala samo od njihovih obitelji. U Toronto je, nakon čak 54 sata putovanja i nekoliko presjedanja, stigao i pjevač Mladen Grdović. U ekskluzivnom razgovoru za 24sata otkrio je kako su mu kašnjenja aviona zadala mnogo glavobolje, ali ni u jednom trenutku nije posumnjao da će uspjeti stići na utakmicu.

- Ja sam znao da ćemo stići - rekao je Grdović, koji je ponio i gitaru pa zapjevao svoj veliki hit 'Tu je moj dom'. Još prije susreta izjavio je kako vjeruje da će Hrvatska pobijediti, a njegova se prognoza i ostvarila.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Navijačku atmosferu dodatno su zagrijale i dobro poznate hrvatske navijačice. Ivana Knoll ponovno je privukla mnogobrojne poglede u grudnjaku s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima, trapericama i trakom za kosu.

Prije početka utakmice družila se s hrvatskim navijačima koji su u gradu čekali ulazak na stadion. Pjevale su se navijačke pjesme, vijorile hrvatske zastave, a vesela atmosfera brzo je ponijela i Knollicu. U jednom je trenutku uzela megafon i pozvala okupljene navijače da zajedno otpjevaju pjesmu po njezinu izboru.

- Može jedna za mene - pitala je Knoll na megafon, no nije dobila odgovor kakav je očekivala.

- Ne može - čuo se odgovor sa strane, a kad je shvatila da su navijači već krenuli pjevati dalje, odustala je od svog nauma.

Foto: Instagram

Glasnu podršku reprezentaciji uoči utakmice poslala je i bivša Miss Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan. Odjenula je minijaturni bikini s crveno-bijelim kvadratićima, pozirala na preokrenutom čamcu i jednostavnom porukom 'Hrvatska' pokazala da ni tisućama kilometara udaljena nije propustila stati uz 'vatrene'.