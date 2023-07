Sajsi MC o majčinstvu: 'Ja nisam mogla zamisliti težinu toga, kad se rodila ostala sam šokirana...'

Treći dan EXIT festivala bio je u znaku žena, a na glavnoj pozornici bio je organiziran 'all-female' program. Jedna od žena koja je uspjela napraviti spektakl na main stage-u bila je i srpska reperica Ivana Rašić, poznatija kao Sajsi MC (41). Otpjevala je svoje najveće hitove, a publika nije mogla stati plesati i pjevati. Sajsi nam je otkrila kako joj je bilo nastupati na EXIT-u, a pričala nam je i o novoj ulozi u kojoj se nedavno našla - majčinstvu.

- Moram priznati, jer ja ovako baš nastupam na EXIT-u, više ne znam koji je ovo put, je li 12. ili 13., moram sjesti, izbrojati i zapisati kad sam sve bila. Ovo mi je bio prvi put na main stageu i razmišljala sam: 'Ovo će sada biti nešto drugačije'. Međutim, EXIT je EXIT, isto je iskustvo kao i na drugim pozornicama na kojima sam nastupala zato što je to taj 'vibe', taj festivalski. Meni je main stage bio lagodan jer je velika bina, to ljudi možda ne znaju, ali iz moje perspektive, što je veća bina, to mi je lakše nastupati zato što je sve oko tebe spektakularno. Ne moraš se truditi, a kad je manja bina moram izvući neki 'as iz rukava', moram nešto osmisliti. Na main-u ti samo staneš i spektakularno je sve. Kada su mi javili da nastupam na glavnoj pozornici, rekla sam si: 'Samo najveći hitovi, dođem, stanem, budem luda i to je to'. I bila sam u pravu - rekla nam je Sajsi.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

Reperica je u ožujku ove godine rodila malenu djevojčicu kojoj je dala ime Nataša. Otkrila nam je kako se snašla u novoj ulozi te kako uspijeva nastupati uz brigu o kćerkici.

- Hardcore, je*eni hardcore. Nisam mogla zamisliti težinu toga i iskreno, da nije došla moja majka živjeti s nama ja ne bih mogla nastupati na festivalu. Mama me spasila. Dok sam bila trudna nisam se raspitala što će biti kada postanem majka. Samo sam pratila svoju trudnoću iz tjedna u tjedan. Kao da ću deset godina nositi dijete pa kao ima vremena da se za to pripremim. Kad se to rodilo ja sam bila u šoku. Nisam znala da će to biti tako, teško je - govori nam Sajsi pa nastavlja:

Foto: Helena Ludban/24sata

- Kada dobiješ to malo biće, prvi put imaš takvu odgovornost. Ja jesam starija, ali ja sam sebi napravila fin život, lagodan. Bavim se umjetnošću, vrlo sam spontana, kad mi se ne spavam, ne spavam, a kad mi se spava, onda spavam. Ja sam sebi ugodila. Međutim, došlo je jedno malo čudovište na svijet koje ima svoje zahtjeve. To je ta nova stvar, nisam više ja na prvom mjestu, nego na drugom. Meni je tetka jednom rekla: 'Što mi je drago što ćeš postati majka, sad ćeš shvatiti što znači nekome dati bezuvjetnu ljubav'. Ja nisam shvaćala o čemu ona priča, ali onda dođe to malo stvorenje i ti ga voliš.

Ljeto je počelo, a pitali smo Sajsi ima li kakve planove što se tiče ljetovanja i posla.

- Nemam privilegiju planirati ništa. Zasad, dok ona ne napuni godinu dana. Ja sam naivno mislila da kada beba napuni mjesec dana da ja nju mogu voditi svugdje sa sobom. To nije tako - govori. Za kraj nam je otkrila planira li nastupati uskoro u Hrvatskoj.

- Zasad ništa nije zakazano, ali zovite - poručila je.