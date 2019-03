Šalković otvorio restoran pa se onda udebljao deset kilograma

Pisac i bloger Hrvoje Šalković (45) 'natukao' je deset kilograma, a za sve krivi svoj novi biznis. Naime, Šalković je nakon 30 godina pripreme i istraživanja svjetskih kuhinja, ostvario dugogodišnju želju te u samom središtu grada Zagreba otvorio, ni manje, ni više nego američki restoran.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Obožavam američku hranu i želio sam otvoriti restoran-bar s Dvadesetak televizora za praćenje svih sportova, od nogometa do pikada. Međutim, osim poklonika sporta, dolaze i velika društva, parovi, obitelji s malom djecom... U mojem restoranu Marat najviše voli juhe, posebno od rajčice s medom, a vidim da se to sviđa i drugoj djeci. Baš kao i burgeri, rebrica, stripsi, salate, krilca. Nagovaram ga da proba naše palačinke, jer su uistinu vrhunske, ali Marat ne voli slatko. Ni ja nisam ljubitelj kolača i slastica, ali zato me se može 'kupiti' sushijem, kao i tajlandskim, kineskim i libanonskim delicijama - rekao je u intervjuu za Gloriju.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- No nijedno od tih bjelosvjetskih čuda ne može se mjeriti s našim tradicionalnim jelima kakva spravlja moja majka Vlasta. Nigdje nisam osjetio mirise po kojima miriši cijeli haustor, kao što se kod nas događa kad se kuha sarma ili cušpajz. Po mirisu već možeš znati što će te dočekati na stolu. Srećom, živim blizu roditelja pa u svemu tome mogu uživati kad poželim, a kad mi iz Splita dođe sin Marat, kuha mu isključivo moja mama. Marat je lud za bakinim njokima, a ja obožavam njezine pileće pohance, škampe, janjetinu, faširance - rekao je Šalković za Gloriju.

Također je priznao da je samo u godinu dana uspio 'dobiti' deset kilograma.

- Nisam se udebljao zbog hrane, nego sam prestao pušiti. No nisam od onih koji odustanu od sebe. Kilograme ću 'istopiti' ovo proljeće. I to ne nekim posebnim režimom, već radeći u svojem restoranu. U ugostiteljstvu nema radnog vremena, čitav si dan na nogama. Ali to me veseli, a i nema šanse da mi bude dosadno: ili bane inspekcija, pokvari se škrinja, konobar se zaljubi i ne dođe na posao pa umjesto njega hodam naokolo s tacnom u ruci, perem čaše... U svakom slučaju, ostvario sam svoj san: radim ono što volim, stalno sam među ljudima i činim sve da im kulinarski ugodim. Nitko nije sretniji od mene kad vidim da sam u tome uspio - zaključio je Šalković.

Foto: Mario Pavlović

Od 2014. do 2017. godine bio je u vezi s kazališnom glumicom Anom Gruicom (36) s kojom je dobio i sina Marata Ivana. Iako je bila riječ o ozbiljnoj vezi i već se šuškalo o vjenčanju, par je prekinuo zbog, kako su tada rekli, 'nepremostivih razlika'.

Naime, trzavice izvanbračnog para na vidjelo su prvi put počele izlaziti već nakon Aninog sudjelovanja u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', a glumica nije dugo čekala da ne započne s novom vezom.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Odnedavno je u braku sa splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem (44), a sve su iznenadili brzim vjenčanjem nakon iznenadnih zaruka. Priredili su intimnu ceremoniju za najuži krug prijatelja i obitelj, i to nedugo nakon njezina prekida sa Šalkovićem.

