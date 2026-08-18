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Salma Hayek postala je baka: Pohvalila se preslatkim videom

Piše Magdalena Mucić,
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Salma Hayek postala je baka: Pohvalila se preslatkim videom
Foto: Instagram
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Salma Hayek objavila je video na kojem unučiću priča na španjolskom, a on joj 'odgovara' preslatkim smijehom

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Salma Hayek (59) nedavno je postala baka, nakon što je njen posinak François Pinault Jr. sa suprugom Larom Cosimom Henckel von Donnersmarck dobio prvo dijete. Hayek sa suprugom François-Henrijem Pinaultom (64) ima kćer Valentinu (18), a također je pomajka Pinaultovoj troje djece – Mathilde (25), Françoisu (38) i Augustinu (19).

Na svom Instagramu, glumica je podijelila simpatičnu snimku na kojoj drži svog unuka i na španjolskom ga pita o čemu sanja te mu govori kako je lijepi dječak, a usnuli dječak 'odgovara' joj preslatkim smijehom. U opisu je otkrila da se beba također zove François, ali da će ga ona zvati 'Panchito'. 

- Blagoslovljeni smo što možemo dočekati četvrtu živu generaciju Françoisa. Iako ću ga ja zvati Panchito. Čini se da mu se to sviđa, a ja ga ne mogu voljeti više - napisala je glumica ispod objave. Prošlog tjedna Henckel von Donnersmarck podijelila je dodatne fotografije sa svojim sinčićem, uključujući još jednu fotografiju Hayek s unukom.

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- Moj suprug (najcool François na svijetu) i naš sin (najslađi François na svijetu)… naš prvi mjesec kao roditelja - napisala je ponosna mama uz objavu.  Salma Hayek postala je pomajka kada se 2009. udala za Pinaulta s kojim je dvije godine ranije dobila kćer Valentinu.

- Oduvijek sam željela imati puno djece, ali nisam mogla. Moje tijelo mi je, kao čudom, podarilo jedno. Veliki blagoslov koji imam jest to što moj suprug ima još troje djece. Tako ih imam četvero. I svi su toliko različiti - rekla je u jednom intervjuu Hayek, a prenosi People. 

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