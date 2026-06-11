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AMBASADORICA FIFA-E

Salma Hayek slala puse na otvorenju Svjetskog prvenstva

Piše Zrinka Medak Radić,
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Salma Hayek slala puse na otvorenju Svjetskog prvenstva
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Foto: Kai Pfaffenbach

Glumica Salma Hayek kao ambasadorica Svjetskog prvenstva u crvenom je kompletu, zakopčana do grla, pozdravila svijet iz Mexico Cityja

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Slavna meksičko-američka glumica i producentica Salma Hayek Pinault preuzela je središnju ulogu na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, pozdravivši milijune gledatelja s travnjaka legendarnog stadiona Azteca u Mexico Cityju. U ulozi službene ambasadorice turnira, Hayek je simbolično označila početak natjecanja koje po prvi put u povijesti organiziraju tri države: Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
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Foto: Kai Pfaffenbach

U svom obraćanju, Salma Hayek istaknula je moć nogometa da spaja ljude bez obzira na njihove razlike, naglašavajući duh zajedništva koji ovaj turnir donosi svijetu. Njezin govor bio je usmjeren na slavljenje globalnog jedinstva i strasti prema najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu.

​- Nogomet ima snagu da ujedini ljude širom svijeta, bez obzira na kulturu, jezik ili porijeklo. To je ono što ovaj turnir čini posebnim - poručila je Hayek tijekom ceremonije.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
Foto: Kai Pfaffenbach

Ceremonija u Meksiku bila je prva od tri planirane, a održala se 90 minuta prije početka uvodne utakmice između domaćina Meksika i Južnoafričke Republike. Događaj je osmišljen kao spektakularna proslava nogometa, glazbe i kulture, a na pozornici su se izmjenjivale neke od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda. Publika na ispunjenom stadionu i gledatelji diljem svijeta uživali su u nastupima Shakire, nigerijske afrobeats senzacije Burna Boya, kolumbijskog reggaeton pjevača J Balvina te niza meksičkih glazbenika, uključujući grupe Maná i Los Ángeles Azules.

 *uz korištenje AI-ja
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