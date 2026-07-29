Sam Smith potvrdio je zaruke s dečkom Christianom Cowenom

Glazbenik Sam Smith i modni dizajner Christian Cowen zaručili su se poslije tri godine veze. O zarukama se nagađa već neko vrijeme, a sada je glazbenik i službeno potvrdio sretnu vijest u intervjuu za The New York Times.

Foto: Brendan McDermid

Par je prvi puta viđen u javnosti još u prosincu 2022. godine kada su se u Bijeloj kući fotografirali s tadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom i prvom damom Jill Biden. Sam Smith je ondje nastupao povodom potpisivanja Zakona o poštivanju braka. Nakon tog pojavljivanja viđeni su još nekoliko puta zajedno, ali svoju vezu potvrdili su tek u svibnju 2024. godine kada su zajedno prošetali crvenim tepihom na Met Gali. Christian je tada za Vogue objasnio značenje metalnih ruža na njihovim usklađenim kombinacijama.

- Na samom početku veze poklonio sam Samu metalnu ružu. Ovo nas je podsjetilo na taj trenutak - rekao je dizajner.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Par se zajedno pojavio i na ovogodišnjoj Met Gali, a obojica su tada nosila Cowenove kreacije.

- Ova kreacija ljubavno je pismo kralju modne ilustracije i mojoj ljubavi, Samu. Oduvijek volim Ertéa i način na koji je svojim vizionarskim ilustracijama približio kostimografiju široj publici - napisao je Cowen tada u objavi na Instagramu te nadodao kako je za izradu utrošeno 255.000 kristala i perlica te 2000 sati ručnog rada.

Sam Smith je ranije govorio da svoj privatni život želi držati podalje od javnosti, a u listopadu 2022. za britanski GQ rekao je da više ne želi javno iznositi detalje o svojim vezama.

- Posljednjih nekoliko godina, otkako sam stekao više samopouzdanja, dobivam mnogo lijepe romantične pažnje. To je nevjerojatno iskustvo. Imao sam veze o kojima sam dijelio detalje na internetu i povremeno govorio, ali to više ne želim. Ljubav koju dobiješ od nekoga golem je dar koji pripada samo tebi. Moj posao ponekad može narušiti tu čistoću - rekao je tada.