BOŽIĆNI HIT

'Sam u kući' opet stiže na male ekrane! Evo kada će se emitirati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: rtl

Može li proći prosinac bez filmova 'Sam u kući'? Na RTL-u će se i ove godine prikazivati pet nastavaka, a poznati su i datumi...

Omiljena božićna franšiza 'Sam u kući' nametnula se kao neizostavni dio stvaranja blagdanske atmosfere i postala sinonim za odbrojavanje do mnogima najdražeg blagdana na RTL-u. Peti nastavak najpoznatijeg božićnog serijala emitirat će se u nedjelju od 20 sati.

Priča o mladom Kevinu McCallisteru, koji ostaje sam kod kuće i nadmudruje lopove Marva i Harryja, pritom pretvarajući svoj dom u neosvojivu tvrđavu, dobro je poznata svima. Dapače, film je toliko popularan da su i mnoge zanimljivosti postale dio popularne kulture. Dobro je poznato da se u drugom nastavku pojavljuje trenutačni predsjednik SAD-a Donald Trump, da lopov Harry na početku prvog nastavka dolazi odjeven kao policajac kako bi razgovarao s obitelji McCallister te da se Joe Pesci, glumac poznat po svojim ozbiljnim ulogama u filmovima nerijetko mafijaške tematike, na snimanjima držao podalje od Macaulayja Culkina kako bi u ulozi Harryja bio što više zastrašujući mladom Culkinu.

Foto: rtl

Fiktivni film koji Kevin napeto sam gleda te iz kojeg je jedan od poznatijih citata u filmu: „Zadrži ostatak, prljava životinjo!“, bio je toliko uvjerljiv da su mnogi gledatelji smatrali da se radi o pravom filmu, a tarantula koja je u jednom trenutku u prvom nastavku završila lopovu Marvu pored lica nije bila samo rekvizit već - prava tarantula!

Ipak, vijest koja je nekim obožavateljima možda prošla nezamijećena jest ta da je Macaulay Culkin napokon progovorio o mogućnosti povratka u jednu od najpoznatijih uloga u povijesti božićnih filmova. Glumac, danas 46-godišnjak, ovog je vikenda iznenadio obožavatelje izjavom kako je otvoren za snimanje novog nastavka, no pod uvjetom da sve bude „baš kako treba“. Prošlo je 35 godina otkako je prvi put utjelovio nestašnog osmogodišnjaka koji brani svoj dom od provalnika, a kombinirani prihodi prvih dvaju filmova dosegnuli su impresivnih 835,7 milijuna dolara i odmah se uvrstili među božićne klasike, koji već desetljećima spajaju generacije pred televizijskim ekranima, pretvarajući običnu večer u poseban, nezaboravan trenutak.

Foto: rtl

Ovu nedjelju na redu je 'Sam u kući 5: Blagdanska pljačka', a u središtu radnje desetogodišnji je Finn Baxter. Mladi Christian Martyn pokazao se kao pravi izbor za ulogu Finna, a gledateljima je preostalo samo da se dobro zabave dok lopovi upadaju u zamke koje im je postavio snalažljivi klinac.

CHRISTIAN MARTYN
Foto: Allen Fraser

Iduću nedjelju, 14. prosinca, od 20 sati gledatelji mogu uživati u četvrtom nastavku legendarne franšize, a u nedjelju 21. prosinca na redu je treći nastavak. Iako nema originalnog Kevina, filmovi zadržavaju prepoznatljiv duh serijala - humor, napetost i pametne dječje smicalice što ih čine idealnom zimskom zabavom za čitavu obitelj!

Foto: rtl

Ipak, neprikosnoveni i nezamjenjivi prvi i drugi nastavak filma 'Sam u kući' rezervirani su za sam Badnjak i Božić. Na Badnjak će se prikazati prvi nastavak, a na Božić 'Sam u kući: Izgubljen u New Yorku'.

Stoga preostaje udobno se smjestiti, pripremiti kokice i još jednom se prepustiti avanturama nestašnog i snalažljivog Kevina - od nedjelje od 20 sati na RTL-u. 

