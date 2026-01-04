Samanta iz 'Života na vagi' je otkrila da se razvela pa pozirala s novim dečkom: 'Novi početak'

Bivša natjecateljica 'Života na vagi' Samanta je u novogodišnjoj noći otkrila pratiteljima na društvenim mrežama intimnu i duboko emotivnu priču o svojoj životnoj prekretnici.

Foto: Instagram

- Ova godina nas nije mazila slomila nas je,testirala ogolila i natjerala da se ponovno sastavimo. Preživjeli smo. I to je naša pobjeda. U novu godinu ne ulazimo isti. Ulazimo jači,hrabriji... Novi početak... Naš novi dom ... Zajedništvo ... Novi život... - napisala je.

Uz to je i objavila fotografiju s novim dečkom s kojim je pozirala, čini se, u novom domu.

Podsjetimo, nedavno je otkrila kako je lani podnijela zahtjev za razvod od bivšeg supruga s kojim je bila pet godina u braku i s kojim ima kćer.

- U tom braku nisam bila sretna. Teško mi je to sve palo, baš jako teško. To baš treba prebroditi. Psihologica iz Života na vagi, Anamarija Lušić, mi je dosta u tome pomogla i često idem kod nje na terapije. Ovo je baš početak novog života, moraš biti priseban zbog djevojčice. Ona je svjesna svega, predškolac je, jako je važno s njom razgovarati, a težak je i8 taj pritisak okoline – osuđivanje sa svih strana. No, mi zaista više nismo funkcionirali, svatko je otišao na svoju stranu, mladi smo oboje i možemo nastaviti s životom - zaključila je.