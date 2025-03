Samo je jedna Meghan: Kritike očajne, ali ide i druga sezona

Nedavno se na Netflixu počela prikazivati serija “S ljubavlju, Meghan”, a većina komentara onih “sretnika” koji su je pogledali nema previše ljubavi prema Markle. Gotovo da bi se moglo reći kako je to sve gotovo negledljivo, “dosadan lifestyle sadržaj”, no ambiciozna Meghan ne da se pokolebati.

Emisija u kojoj Meghan kuha i dijeli savjete prikazuje se u 47 zemalja i među deset je najgledanijih Netflixovih sadržaja. Serija ima osam tridesetominutnih epizoda, kritika nema lijepe riječi za nju, što nije ni čudno kad se Meghan snima kako dočekuje goste. Tako ona ode u pčelinjak po med i saće, a gost, ujedno i njezin prijatelj, kad je već tamo, usput se okupa u kadi. Dosta ima putem stvari nedokučivih običnim ljudima, a jedna od njih je i priprema kokica.

Dakle, vojvotkinja od Sussexa priprema ih tako da na kokice prvo stavi tartufe i onda... Ma, ne treba dalje, otprilike ste sve shvatili. Dobra stara Meghan je ambiciozna, nema za nju kraja, pa iako su komentari na njezine ludorije porazni, najavljuje hrabro već sad drugu sezonu. “Ako vam se sviđa prva sezona, čekajte i provjerite kakvu smo vam zabavu priredili za drugu”.

Nije to toliko čudno, imali smo i ovdje takvih serija, dobro ne baš takvih, no serija koje su neočekivano doprle do više sezona i bile gledane. Na pamet mi pada “Sudnica”, “Krv nije voda” ili “Krim tim 2”. To je naprosto toliko loše da kad naletiš, ne mijenjaš program da vidiš koliko zaista može to loše biti. I nikad ne razočara. A ljudi koji uspijevaju od toga živjeti su, zapravo, genijalci. Takva je situacija otprilike i sa serijom “S ljubavlju, Meghan”. Jednostavno moraš ostati uz epizodu i vidjeti što je vojvotkinji od Sussexa palo na pamet ili kako malo začiniti kokice. S tartufima. No, utjehe ipak ima, uvijek ima. Zamislite kako je samo princu Harryju...