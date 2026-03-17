POVUKAO SE

Samozatajni brat iz klana Kardashian već 10 godina ne snima reality show, evo i zašto

Piše Đurđica Sarjanović,
Samozatajni brat iz klana Kardashian već 10 godina ne snima reality show, evo i zašto
6
Foto: (C) Freeman/Digital Focus Intl

Rob Kardashian već deset godina "bježi" od reality show svoje obitelji, a nedavno je objasnio što se točno dogodilo. Danas slavi 39. rođendan.

Admiral

Rob Kardashian samozatajni je brat slavnih sestara iz klana Kardashian - Jenner, no za razliku od ženskoga dijela obitelji, on se previše medijski eksponirao. Povukao se sa snimanja reality showa koji je proslavio njegovu obitelj još 2016. godine, a isticao je kako se nije osjećao ugodno u vlastitoj koži. U podcastu sestre Khloe Kardashian je prošle godine objasnio kako ta odluka nije imala nikakve veze s odnosom koji ima s majkom i sestrama.

Kardashianke je proslavio video sestre Kim, zaradili su milijune, ali svime upravlja mama Kris

- To jednostavno ima veze samo samnom i ni sa kim drugim. Nema svađe između nas i u sjajnim smo odnosima - naglasio je tada. Zaključio je kako reality show, pogotovo onaj koji ima gledanost poput showa njegove obitelji, nije za svakoga. 

- Obožavam svoju obitelj i volim se družiti s njima. Razlog zbog kojeg više ne snimam show je jednostavna činjenica da biram mir i privatnost - komentirao je Rob. 

Robert Arthur Kardashian Jr. rođen je 17. ožujka 1987. godine u Los Angelesu kao jedini sin i najmlađe od četvero djece Kris Jenner i Roberta Kardashiana. Odrastao je u imućnom dijelu Los Angelesa zajedno sa svojim sestrama Kourtney Kardashian, Kim Kardashian i Khloé Kardashian. Nakon razvoda roditelja 1991. godine, njegova majka Kris udala se za olimpijskog sportaša Caitlyn Jenner (tada poznatog kao Bruce Jenner). Iz tog braka Rob je dobio dvije polusestre – Kendall Jenner i Kylie Jenner.

Njegov otac Robert Kardashian bio je jedan od poznatih odvjetnika iz tzv. “dream team” obrane u poznatom sudskom procesu O. J. Simpsona. Nažalost, preminuo je 2003. godine od raka jednjaka.

Rob Kardashian završio je studij poslovanja na University of Southern California 2009. godine. Nakon diplome pojavile su se pretpostavke da će krenuti očevim stopama i upisati pravni fakultet, no kasnije je putem društvenih mreža otkrio da se nikada nije prijavio.

Obitelj Kardashian postala je globalno poznata 2007. godine kada je započelo emitiranje reality emisije "Keeping Up with the Kardashians". Zahvaljujući popularnosti emisije, Rob je sudjelovao i u drugim televizijskim projektima poput "Dancing with the Stars" i "The Choice".

Tijekom 2016. godine započeo je vezu s Blac Chynom, a njihov odnos postao je iste godine i tema reality emisije "Rob & Chyna". Njihova kći Dream Renée Kardashian rođena je u studenom 2016., a iako su se zaručili, njihova veza je brzo propala. Javno su se svađali, a Rob je bivšu optužio i da ga je godinama varala. Iz inata je objavio njezine gole fotografije na Instagramu, no ta ga je mreža blokirala zbog eksplicitnih fotki. 

Kylie tvrdi: 'Chyna je Roba gušila kabelom od punjača pa izvukla pištolj i zaprijetila'

Prije nekoliko mjeseci je najavio mogućnost da će se vratiti u show svoje obitelji "The Kardashians" te su mnogi obožavatelji odmah počeli komentirati kako jedva čekaju novu sezonu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

