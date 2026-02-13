Sandi Cenov: Svakih 10 godina imamo 'malu svadbu'. Došli su i Maja i Šime, bio je glavni plesač

Sandi Cenov i njegova supruga Ilina u utorak su proslavili dvadesetu godišnjicu braka. Na velikom slavlju bili su njihovi najbliži, među kojima su i Maja Šuput te Šime Elez. Sandi nam je nakon burne noći ispričao više o samoj proslavi.

- Riječi moje supruge nakon naše svadbe bile su: 'Ja bih opet sutra ovo ponovila'. Pa smo za desetu godišnjicu braka napravili proslavu, bilo nam je divno, stoga smo sada to odlučili ponoviti. Okupili smo najbliže i najdraže ljude, bilo nas je oko 80 u legendarnom klubu gdje smo i supruga i ja ostavili dio svoje mladosti - rekao nam je.

Foto: Instagram/Šime Elez

- Najjači mi je bio Šime koji stvarno zna sve moje pjesme i bio je na dosta mojih koncerata i prije poznanstva s Majom. Na zabavi je, uz mene, bio glavni plesač. Tako su nam uljepšali party, baš kao i Nina Badrić te svi drugi prijatelji koji možda nisu javne osobe, ali su definitivno nama važni. Jako mi je drago što su došli, a veselim se što ćemo za pet godina ponoviti ovakvu zabavu - zaključio je Sandi.

Podsjetimo, Sandi i Ilina upoznali su se na skijalištu Nassfeld 2005. godine, a vjenčali su se nakon svega 3 mjeseca poznanstva na Baliju u Indoneziji.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Ljudi se čude kako mi imamo skladan brak, ali ja mislim da je sve to skupa posljedica mog života ranije. Ja sam bio s nekim ženama koje mi nisu pasale, pa kad sam skužio da mi s njom sve apsolutno odgovara, znao sam nakon mjesec dana da je ona ta i da nema uopće dileme da ću život provesti s njom', ispričao je Sandi ranije za Story.

Sandi i Ilina u braku su dobili svoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru.