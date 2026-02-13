Poznati pjevač je sa suprugom Ilinom proslavio 20. godišnjicu braka. Na zabavi na kojoj je bilo oko 80 uzvanika našli su se Maja Šuput te Šime Elez, koji je, kako kaže Sandi, bio glavni na plesnom podiju
Sandi Cenov: Svakih 10 godina imamo 'malu svadbu'. Došli su i Maja i Šime, bio je glavni plesač
Sandi Cenov i njegova supruga Ilina u utorak su proslavili dvadesetu godišnjicu braka. Na velikom slavlju bili su njihovi najbliži, među kojima su i Maja Šuput te Šime Elez. Sandi nam je nakon burne noći ispričao više o samoj proslavi.
- Riječi moje supruge nakon naše svadbe bile su: 'Ja bih opet sutra ovo ponovila'. Pa smo za desetu godišnjicu braka napravili proslavu, bilo nam je divno, stoga smo sada to odlučili ponoviti. Okupili smo najbliže i najdraže ljude, bilo nas je oko 80 u legendarnom klubu gdje smo i supruga i ja ostavili dio svoje mladosti - rekao nam je.
- Najjači mi je bio Šime koji stvarno zna sve moje pjesme i bio je na dosta mojih koncerata i prije poznanstva s Majom. Na zabavi je, uz mene, bio glavni plesač. Tako su nam uljepšali party, baš kao i Nina Badrić te svi drugi prijatelji koji možda nisu javne osobe, ali su definitivno nama važni. Jako mi je drago što su došli, a veselim se što ćemo za pet godina ponoviti ovakvu zabavu - zaključio je Sandi.
Podsjetimo, Sandi i Ilina upoznali su se na skijalištu Nassfeld 2005. godine, a vjenčali su se nakon svega 3 mjeseca poznanstva na Baliju u Indoneziji.
'Ljudi se čude kako mi imamo skladan brak, ali ja mislim da je sve to skupa posljedica mog života ranije. Ja sam bio s nekim ženama koje mi nisu pasale, pa kad sam skužio da mi s njom sve apsolutno odgovara, znao sam nakon mjesec dana da je ona ta i da nema uopće dileme da ću život provesti s njom', ispričao je Sandi ranije za Story.
Sandi i Ilina u braku su dobili svoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+