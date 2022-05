Sandi Pego oduševio Franku: Ti se iz nedjelje u nedjelju dižeš i spuštaš. To je odlika pobjednika

Influencer Sandi Pego (34) i njegova plesna partnerica Helena Janjušević (31) večeras su plesali tango uz hit Maneskina, 'I Wanna Be Your Slave', a za ovaj nastup Sandi je dobio golemi kompliment pjevačice Franke Batelić (29).

- Izrazito zanimljiv ovaj vizualni scenski nastup. Voljela bih da gledatelji pred malim ekranima mogu vidjeti koliko ti energije daješ u svaki korak, jednostavno trepetiš. Ti se iz nedjelje u nedjelju dižeš i spuštaš, a to je odlika pobjednika! - pohvalila je Sandija Franka.

No, s pjevačicom se nije složio strogi Marko Ciboci (40), koji pjesmu 'I Wanna Be Your Slave' sluša svako jutro uz tuširanje.

- Ja sam toliko bio sretan kad sam čuo pjesmu. A ono s čim nisam bio sretan je što tango nije bio miran kao što treba biti, nego nekako istrzan - izjavio je.

- Ja za razliku od Marka ne slušam ovu pjesmu svaki dan, ali bih da mi vi plešete svaki dan - pohvalio je par Igor Barberić (49).

Osvojili su ukupno 36 bodova.

