EMOTIVNI TRENUTAK

Sandra Bagarić raznježila je fanove emotivnom porukom: 'Volim kad nam srca pjevaju'

Foto: Instagram

Jedna fotografija, nekoliko riječi i puno emocija - Sandra Bagarić novom Instagram objavom sa suprugom Darkom Domitrovićem ponovno je pokazala kako izgleda ljubav koja traje i pjeva

Sandra Bagarić ponovno je privukla pažnju javnosti novom fotografijom na Instagramu, na kojoj pozira u toplom, emotivnom trenutku sa suprugom Darkom Domitrovićem.

Uz fotografiju je napisala poruku koja je mnogima dirnula srce.

- El Amor… ispraćamo 2025. svaki dan s pjesmom. Volim kad nam srca pjevaju, volim kad to dijelimo s publikom, volim svoju publiku, sretna sam kad darujem - napisala je.

Darko Domitrović, poznati hrvatski glazbenik i skladatelj, već je godinama njezina životna i umjetnička podrška, a njihova povezanost jasno se osjeti i kroz zajedničke nastupe i javne objave.

Foto: Privatni album/

Sandra, koja već desetljećima osvaja publiku glasom, karizmom i iskrenošću, često ističe koliko joj publika znači, a ova objava još je jednom pokazala da iza njezina osmijeha stoje ljubav, glazba i stabilan brak koji traje godinama. U svijetu estrade, njih dvoje mnogi vide kao rijedak primjer skladne i iskrene ljubavne priče

