Sandra Bullock o 'Magiji' iz 1998. godine: Ispitivali su me zašto u filmu ima toliko žena

U intervjuu za Entertainment Weekly s glumačkom postavom filma Magija 2, Sandra Bullock osvrnula se na to koliko je bilo teško promovirati originalni film o vješticama iz 1998. godine.

- Kad smo prvi put izašli, za nas je to bio prilično trnovit put. Znali smo što snimamo i zašto to snimamo. Reakcija nije bila ni približno onakva kakva je danas - rekla je.

Foto: Mario Anzuoni

Bullock se prisjetila da su je tada neprestano ispitivali 'zašto u filmu ima toliko žena'. Film prati sestre Sally i Gillian Owens, dvije vještice koje potječu iz generacija žena s čarobnim sposobnostima, no njihove ljubavne partnere osuđuje na smrt obiteljsko prokletstvo. Ipak, poruka o 'sestrinstvu, međusobnoj podršci i povezanosti među ženama' oduvijek je bila posebno važna Bullock, zbog čega ju je sva negativnost koju je film u početku dobio iznenadila.

- Ne želim reći da sam se zbog toga sramila, ali bilo mi je žao zbog načina na koji je film u početku bio prihvaćen - priznala je.

No kada je film napokon pronašao svoju publiku, reakcija na njega bile su fenomenalne.

- Kad je došao njegov trenutak i kad su ga pronašli oni kojima je bio namijenjen, a putem društvenih mreža mogli su se međusobno povezivati i komunicirati, svi su se pronašli. Nismo ni shvaćali koliko je ta publika velika - prisjetila se Bullock.

Foto: Rights Managed

Nicole Kidman nadovezala se rekavši da su obožavatelji 'na nevjerojatan način podržali film'.

- Bilo je to poput nekog vala sestrinstva koji se jednostavno podigao i rekao: ‘Ne, ovo je naš film. Volimo ga. Gledamo ga iznova i iznova i morate snimiti nastavak’ - istaknula je Kidman.

U istom je intervjuu Kidman otkrila da je osjećala kako postoji 'poziv da se nastavi priča o vješticama iz obitelji Owens'.

- Imam jednu djevojku koja radi sa mnom, a ona je velika obožavateljica filma i uvijek je pratila što se događa. Poznajem i nekoliko ljudi koji su jednostavno ogromni fanovi, i to je bilo jako lijepo jer oni znaju svaki detalj - rekla je Kidman.

