Sanja Doležal: Vrijeme ne liječi rane, pomaže ti da lakše živiš

Oduvijek volim jesti i rano sam počela kuhati. U početku s mamom kao radoznala djevojčica u kuhinji, kasnije kao djevojka, ali svakodnevno kuham već tridesetak godina, kaže Sanja Doležal (54).

Dodaje da je kuhanje opušta i uživa u nastajanju ukusnih jela. Pjevačica i TV voditeljica kao najljepše trenutke u životu izdvaja baš one koje je s obitelji i prijateljima provodila uz ukusne obroke. Danas u “Kuhanje je In”, prilogu “In Magazina”, savjetuje kako u što kraćem vremenu napraviti što ukusnija jela. Doma će, kaže, nekim svojim prijateljima ponuditi grah koji obožavaju. Obitelj jedva čeka Sanjinu pašticadu, a sin Luka i kći Lea vole sve.

- Najdraže su im juhe i jela na žlicu. Rado spremam i krumpirušu koju i sama obožavam - kaže Sanja.

Foto: Privatni album

Kad se prisjeti odrastanja, rado ističe da je ručak u domu Doležalovih započinjao juhom.

- Preko tjedna je to bila juha od povrća, paradajz juha ili obična, prežgana, dok bi se subotom satima kuhala prava, domaća juneća ili kokošja juha. Taj miris pamtim te sam tu naviku i ja preuzela. Subotom skuham lonac juhe, pa juhe ima i nedjeljom - rekla nam je Sanja.

Djetinjstvo pamti po bezbrižnosti, ljepoti. Bila je, priča, zaigrano dijete, stalno na livadi pred zgradom na Knežiji. Voljela je društvo i nerijetko ranije dolazila u školu kako bi s prijateljima odigrala graničara ili neku drugu igru.

- Voljela sam vožnje biciklom po starom Jarunu i rolšuhanje ispred zgrade - govori.

Foto: Privatni album

Odrastala je uz 12 godina starijeg brata Tonka, a glazbu je, uz oca tekstopisca i skladatelja Mišu Doležala, zavoljela kao djevojčica.

- Glazbu volim otkad znam za sebe. Kod nas su uvijek dolazili tatini kolege glazbenici: Jimmy Stanić, Ivo Robić, Višnja Korbar, Arsen Dedić, Ana Štefok i mnogi drugi. Bila sam djevojčica pa nisam mistificirala te ljude, oni su samo bili tatini prijatelji koji su pjevali uz klavir. Često sam obitelj maltretirala i morali su me slušati kako pjevam ili recitiram - rekla nam je Sanja.

U osnovnoj školi pjevala je u zboru, a s deset je godina snimila reklamu za čokolino. Trenirala je karate i kasnije pisala za omladinski tjednik Polet.

- Glazba je oduvijek bila dio mojega života. Unatoč tome, nisam maštala da postanem pjevačica. Htjela sam biti novinarka, kao moja baka Neda Doležal - rekla je Sanja koja je, umjesto poznate novinarke, ipak postala poznata pjevačica. Srednjoškolsko doba, kad je išla u Križanićevu gimnaziju, ističe kao predivan period. Tad su joj se događala prva zaljubljivanja, prvi izlasci. Ipak, 80-ih nije poput većine mladih stajala pred Kavkazom ili Zvečkom.

Foto: Privatni album S Nenadom Šarićem dobila je sina Luku, studenta matematike, i kćer Leu, koja je odabrala glazbu za profesiju i pokušava se probiti u inozemstvu

- Povremeno sam odlazila u Pantu, Karaku, Studentski centar, Big Ben, Lapidarij, Kulušić i naravno Saloon - kaže.

Još kao srednjoškolka ušla je u bend Prva ljubav. Poznavala je, kaže, basista grupe, išli su u isti razred i bili zaljubljeni.

- Dolazila sam na probe benda, pa kad je pjevač otišao iz grupe, producent me pitao bih li probala pjevati. Probala sam i ostala u bendu dvije godine. Dosta smo nastupali, bili predgrupa Meri Cetinić na turneji, bilo je super - govori Sanja.

Vrhunac njezina pjevanja u Prvoj ljubavi svakako je bila 1982. godine, kad je Dinamo bio prvak, a bend snimio himnu “Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad”. Sanja je tad imala samo 16 godina i nije bila kraljica BBB-a, ali pamti veličanstvenost trenutka kad su oni, klinci, pjevali voljenom klubu.

Samo je nekoliko trenutaka u karijeri koji se s time mogu usporediti. Čarobno! Dinamo 1982. osvaja naslov, pun stadion, a mi izvodimo Dinamovu himnu. Ludnica... Navijači su od sreće krenuli prema bini, pa se samo sjećam da me netko zahvatio i odnio da me ne bi pregazili, rekla je Sanja.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Kad je 1983. Prva ljubav snimala svoj drugi album, Sanja je upoznala Rajka Dujmića. Njihov tadašnji menadžer angažirao je Rajka kao producenta, a Slobodan Momčilović Moka rekao joj je da su njezina mladost i vedrina glavni aduti pa je pristala ući u Fosile. Tad se rodila suradnja i s Rajkom Dujmićem.

- Ulaskom u Nove fosile upoznalo me više ljudi. Novi fosili su bili najpopularniji bend bivše države. Nisam na početku shvaćala koji je to razmjer posla i svega što on nosi sa sobom. Ipak, imala sam sreće, publika me je dobro prihvatila nakon što je Đurđica odlučila napustiti bend zbog dvoje male djece. Predivno razdoblje i divne uspomene - rekla je Sanja.

Njezin prvi album s Novim fosilima prodan je u više od 200 tisuća primjeraka, a sljedeći “Budi uvijek blizu” u 690 tisuća. U mladosti je punila novinske stupce i radi ljubavi s pokojnim Draženom Petrovićem. O tome ne voli pričati.

- Bilo je davno i Dražen, nažalost, nije više među nama. S njegovim roditeljima, posebice s majkom Biserkom, u dobrim sam odnosima. Divim joj se i poštujem maksimalno - kaže.

Foto: Promo Supruga je upoznala u Novim Fosilima u kojima je pjevala od 1983. do 1991., a 2005. vratila se nastupima s bendom

Novim fosilima dala je mladost, najljepše godine. Teško joj je izdvojiti najljepše trenutke jer ih je bilo puno.

- Gabi je davno otpjevala ‘pamtim sam sretne dane’. Tako i ja... Ne bih ništa mijenjala i sve bih ponovno da mogu. Mladost, putovanja, čarobni trenuci s publikom, predivne pjesme... - rekla nam je Doležal.

Unatoč slavi i obožavanju, osjećala se nepotpuno. Nedostajala joj je duhovna dimenzija. Došla je na seminar duhovne obnove kod fra Zvjezdana Linića, a u vjeri i danas nalazi mir.

Prije tri godine Marinko Colnago, Vladimir Kočić Zec i Sanja izbacili su Rajka Dujmića iz Fosila jer, rekli su tad, više nisu mogli s njim raditi. Oproštajnu turneju odradili su bez autora koji je proslavio Nove fosile. Danas bi, kaže Sanja, to napravili taktičnije, posebice jer je Rajko javno rekao da je svjestan koliko ih je sve namučio.

Foto: Privatni album Divno odrastanje: Voljela je vožnje biciklom po starom Jarunu i rolšuhanje ispred zgrade na Knežiji

- Uvijek treba vremena da se emocije slegnu. Žao mi je da se tako sve dogodilo, Rajko je dao veliki dio svojega srca grupi - kaže.

U Novim fosilima upoznala je i ljubav života, bubnjara Nenada Šarića Bradu. Vjenčali su se 1993. i u skladnom braku živjeli do 2012., kad je Brada preminuo od moždanog udara. Sanja je tad bila očajna, ali i hrabra. Morala je, rekli su prijatelji, takva biti radi djece.

- On je čovjek s kojim sam poželjela dočekati starost držeći se za ruke i šetajući uz rijeku. Nažalost, to se neće ostvariti - rekla je Sanja nakon smrti supruga. S vremenom bol nije postala manja.

- Vrijeme ne liječi rane, to je laž. Vrijeme ti pomaže da lakše živiš i dišeš tako ranjen. To znaju svi koji su izgubili nekog bliskog - rekla je Sanja.

Nekoliko mjeseci nakon Bradina odlaska Sanja je rekla kako “sad zna koliko je bila voljena”. Nakon takve ljubavi ne isključuje da se u njezinu životu može pojaviti i nova ljubav.

Imala sam 16 godina, kad su navijači od sreće krenuli prema bini. Netko me je uhvatio i odnio da me ne pregaze

- Neka vrijeme to pokaže - kaže.

Svojoj djeci je danas i otac i majka. Nije joj bilo lako, posebice prvih godina.

- Djeca trebaju i oca i majku. Čvrstinu očeva glasa i blagost majke. Moja djeca i ja učimo o svojim odnosima, prilagođavamo se. Sad su već odrasli, ne živimo zajedno, pa tako i obaveze nisu više samo na mojim leđima. Meni malo lakše, a njima vjerojatno teže - priča Sanja.

Kći Lea traži svoj put u glazbi. Sanja ističe da se jako ponosi njome, najviše zato što je imala hrabrosti otići daleko od kuće i pokušati sama naći put u stranoj zemlji. Savjetuje je, kaže, kad savjet zatraži. Sin Luka studira matematiku. Kad je upisivao fakultet, priča Sanja, to je bio jedini izbor. Pjevačica kaže da više ne radi onakvim intenzitetom kao nekad.

- Danas radim manje nego ikad. Imam puno slobodnog vremena te ga provodim u prirodi, čitanju i druženju s dragim ljudima.

- Mrežnica je moja oaza, gdje pronalazim mir koji mi treba u ovom životnom periodu - kaže.