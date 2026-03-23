IMAJU I SLIČNOSTI

Sanja Vejnović o Mirjani Vukas koju glumi u Divljim pčelama: Ne slažem se s njenim načinima

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Tom Dubravec

Glumica kaže kako ona vjeruje u empatiju i pokušaj razumijevanja drugih, čak i kada se s njima ne slaže. No dodaje kaže kako imaju jednu sličnost

Glumicu Sanju Vejnović (64) gledatelji prate kao kontroverznu Mirjanu Vukas u seriji 'Divlje pčele'. Na društvenim mrežama je otkrila dio svojih razmišljanja, a to je privuklo pažnju gledatelja.

U osvrtu na intervju koji je dala, otvoreno je progovorila o svom odnosu prema Mirjani koju glumi i dala do znanja da ju ne opravdava.

- Ne slažemo se u vrijednostima. Ne vjerujem da cilj opravdava sredstvo, niti da se ljubav može kontrolirati. Ne slažem se s njezinim načinima - s idejom da pravo mora biti samo jedno i da se moram boriti do kraja bez obzira na posljedice - napisala je.

Dodaje kako ona vjeruje u empatiju i pokušaj razumijevanja drugih, čak i kada se s njima ne slaže.

- Vjerujem u empatiju, u pokušaj razumijevanja drugog čovjeka, pa čak i onda kad se ne slažemo - rekla je.

Dodaje i kako se ne slažu u tvrdoglavosti.

Foto: Instagram/Sanja Vejnović

- Vjerujem da istina, koliko god bolna bila, oslobađa. Mirjana podređuje istinu svojoj boli. Ona ne traži činjenice – ona traži potvrdu onoga što već osjeća - kaže.

Ipak, kaže da je možda razlika u tome što ona pokušava oprostiti.

- Mirjana ne zna kako. To mi je bilo možda najzanimljivije. Mirjana djeluje snažno, kontrolira situaciju, manipulira, pritišće… ali zapravo joj se svijet raspada. Njezin autoritet je obrambeni mehanizam - napisala je Sanja.

Ipak, kaže kako imaju jednu sličnost.

- Ali slične smo u intuiciji. I ja jako vjerujem u instinkt, u prvi osjećaj, u ono što ne možete racionalno objasniti. Slične smo i u snazi kad je obitelj u pitanju. Ona misli da drži konce, ali zapravo je vodi jedna jedina emocija – gubitak. I tu leži paradoks: što se više trudi dokazati krivnju sestara, to je dalje od istine. Jer istina bi srušila njezinu sliku o sinu - stoji u objavi.

Na kraju zaključuje: 'Kao glumica, morala sam stalno držati taj unutarnji lom. Izvana čvrsta, iznutra krhka. To je izazov, ali i privilegija'.

