Evo što vas čeka u sapunicama: Čavka špijunira Vicu, a Ante želi dobiti Domazeta protiv zadruge

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Vijest o Cviti donosi radost u kuću Vukasovih i Ante želi zakopati ratnu sjekiru s Nikolom. S druge strane, Nikola ne može vjerovati da Cvita nastavlja s Mirjaninim planom. Ni Katarina ne uspijeva uvjeriti sestre da zaustave širenje laži.

UTORAK Cvita je raskrstila s prošlošću. Krsto shvaća da je sam upropastio svoj brak. Marko pročita pismo namijenjeno Vici te shvaća da je u problemu.

SRIJEDA Zadruga je službeno osnovana, a Ante nailazi na otpor poljoprivrednika i Šušnjare. Marko i Čavka nastavljaju pratiti Vicu i ugledaju ga s lijepom ženom. Iznenade se kad se ona predstavi kao Manuela Radonich, Vicina mlađa sestra.

ČETVRTAK Nakon što mu je propao plan s Cicom, Ante pokušava pridobiti Domazeta kako bi razdvojio zadrugu. Iste noći Ante naređuje Marku i Čavki da se osvete zadrugarima. Čitavo Vrilo je u šoku zbog brutalnosti napada. Cijelo mjesto želi pomoći zadruzi, a kad to pokuša Mirjana, naiđe na mržnju.

PETAK Cijelo Vrilo je na nogama kako bi pomoglo oštećenim zadrugarima. Rajka bezuspješno pokušava uvjeriti Terezu da Čavka nije dobar čovjek. Manuela se zbližava s Markom, koji lako padne na njezin šarm.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Netko uništi sliku. Martina se želi pomiriti s Catalinom, ali ona odbije, a njezina se bračna kriza produbi. Pía zaboravi dati Cristóbalu pismo, a on pretjerano reagira.

UTORAK Alonso traži tko je uništio sliku i krivac izađe pred cijelu obitelj. Manuel donese odluku o Leocadijinoj ponudi da preuzme cijeli njegov posao s avionskim motorima.

SRIJEDA Manuel otkrije da mu je Leocadia zatajila poziv njegova poslovnog partnera. Alonso ima ponudu za Catalinu. Lorenzo žestoko prebije Curra kad ga on optuži za Janino ubojstvo.

ČETVRTAK Pukovnik Fuentes smjesti se u palači, što kod Lorenza izazove veliku nelagodu. Manuel pozove Leocadiju na red jer je od njega skrila poziv Pedra Farréa.

PETAK María Fernández ljuti se na Samuela koji je još svećenik. Pozitivni učinak reformi daje Catalini krila. Cristóbal se ne slaže s tim da Samuel živi na La Promesi.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Odjel Unutarnje kontrole angažira Dawsona, koji odlazi na tajni zadatak kako bi pronašao nestalog policajca. Dawson otkriva da je jedan od njegovih starih prijatelja uključen u misterij nestanka.

UTORAK Istraga o pljački droge, koja je pošla po zlu, otkriva Voightovu povezanost s nestalim tinejdžerom. Pravi razlog dolaska Halsteadova brata sad je jasan.

SRIJEDA Benson stiže u Chicago kako bi pomogla Voightu na slučaju ubojstva koji je sličan onome koji se dogodio u New Yorku prije deset godina te zove Fina i Amara da pomognu. Maloljetnik svjedoči napadu bombom na kafić.

ČETVRTAK Zapovjednik Perry traži od Voighta da spasi njegova nećaka policajca od korumpirane skupine policajaca koji pljačkaju dilere droge. Čitava afera se otme kontroli kad je Perry ubijen.

PETAK Tim pronalazi jednog od najtraženijih bjegunaca u Chicagu, što dovodi do otmice i mučenja Halsteada, a odmetnik traži identitete svih doušnika tima kao otkupninu.

Sherlock i Watson

DOMA TV 21:20

PONEDJELJAK Sherlock istražuje slučaj koji uključuje bogatog filantropa uvjerenog da je namjerno zaražen neizlječivom bolešću. Za to vrijeme Sherlock pokušava naučiti Joan svojim vještinama dedukcije poslavši je u sumnjivu kemijsku čistionicu.

Joan prihvaća svoj prvi samostalni slučaj, nestanak žene koja je muža ostavila u plačljivoj videosnimci koja spominje ubojstvo na postaji podzemne željeznice. Za to vrijeme Sherlocka zaintrigira ubojstvo u podzemnoj željeznici i odlučuje ga istražiti.

UTORAK Sherlock i Joan pokušavaju spriječiti pljačku u jednom od najvećih sefova s gotovinom u državi tijekom sjeveroistočnjaka. Za to vrijeme Sherlock pokušava pomoći transrodnoj ženi koja se oporavlja od zadnjeg prekida.

SRIJEDA Sherlock nastavlja svoj lov na Moriartyja kad Sebastian Moran otkrije da je čovjek za kojeg se mislilo da je umro od srčanog udara zapravo na popisu Moriartyjevih budućih žrtava.

ČETVRTAK Dok je Sherlock poljuljan ponovnim pojavljivanjem svoje bivše ljubavnice Irene Adler, serija scena iz prošlosti otkriva burne događaje koji su ga doveli do pada u ovisnost. Za to se vrijeme on i Joan još jedanput zateknu na nišanu tajanstvenog Moriartyja.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Veliki sukob između obitelji Koçari i Furtuna eskalira kad policija upada i uhićuje Adila Koçarija i njegove ljude zbog eksplozije. Oruç Furtuna, koji je prijavio Adila, uvjeren je da je time zaštitio svoju obitelj i zaustavio krvnu osvetu.

UTORAK Adila je ispitala mlade tužiteljica Feride, koja vjeruje da je on organizirao napad na konak. Dokazi protiv njega su jaki, prijeti mu više od 20 godina zatvora. Esme dolazi na policiju i pokušava svjedočiti u njegovu korist.

SRIJEDA Adil izlazi na slobodu, ali brzo shvaća da je Şerif to učinio samo kako bi zadržao kontrolu nad Esme. Ona mu priznaje istinu: Şerif će mu namjestiti ubojstvo Ballıja ako se ona razvede od njega.

ČETVRTAK Hicran potajno pomaže Koçarijima i daje im tajni telefon preko kojeg mogu namamiti Şerifa. Plan je natjerati njegove ljude da otkriju gdje je skriven pištolj kojim je ubijen Ballı. Adil i njegovi ljudi hvataju Gökhana i pokušavaju ga natjerati da otkrije lokaciju pištolja.

PETAK Eleni javno ponižava Sevcan i baca je u more, izazivajući kaos među Furtunama. U isto vrijeme Adil i njegovi ljudi pronalaze mjesto gdje je skriven pištolj. Şerif dolazi tamo i suočava se s Adilom. Dva neprijatelja konačno stoje licem u lice nakon 20 godina mržnje.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Carlos se zainteresira za Anu i želi je osvojiti. Daje joj buket ruža. Alberto odlazi u krojačnicu i, vidjevši buket, osjeti ljubomoru. Misli da je buket Rodrigov, ali Ana mu kaže da ga je poslao muškarac s kojim planira ljubavi dati novu priliku.

UTORAK Max se napije, gubi kontrolu i susretne Pepitu koja snimi susret i pošalje video Blanci. Francisco prisili Luisu na to da spava s njim.

SRIJEDA Carlos pozove Anu da lete među neboderima. Tijekom raskošne večere prizna joj da je zaljubljen u nju i poljubi je. Ona ga moli za strpljenje.

ČETVRTAK Alberto ima povjerenja u Emilija i nesvjesno prima majku za novu voditeljicu krojačnice. Cristinin lančić potakne snažnu emociju u Isabel i podsjeti je na to koliko ju je Benjamín volio.

PETAK Nakon što je vidio Anu s Carlosom, shrvani Alberto okrene se piću i upozna zagonetnu ženu imena Sara. Luisi je dosta uznemiravanja i ozlijedi Francisca škarama.