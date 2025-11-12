U novoj objavi koja je izazvala brojne emocije, glumica Sanja Vejnović podijelila je nostalgičnu fotografiju sa svojim nikad prežaljenim televizijskim sinom Petrom iz serije 'Divlje pčele'
Sanja Vejnović podijelila fotku s televizijskim sinom iz 'Divljih pčela': 'Vidi, vidi, živ je...'
Poznata glumica Sanja Vejnović, koja već godinama očarava publiku, nedavno je podijelila emotivnu fotografiju sa svojim nikad prežaljenim televizijskim sinom, Petrom. U novoj RTL-ovoj dramskoj seriji 'Divlje pčele', Sanja utjelovljuje Mirjanu Vukas, bogatu majku koja se suočava s teškim životnim nedaćama, uključujući tragičnu smrt svog najstarijeg sina Petra, za koju sumnja da ju je izazvala njegova supruga Katarina.
Na društvenim mrežama, Sanja se oprostila od glumca Klemena Novaka, koji u seriji utjelovljuje njenog sina. Na selfiju su oboje odjeveni u elegantnom, retro stilu, a natpis "Gostiona" na pozadini otkriva da se ovaj srdačni trenutak odvijao na setu serije.
'Predivna Sanja, divna ekipa', ' Vidi, vidi živ je, Sanja uvijek lijepa!', 'Prelijepi ste, volim vas', pisali su oduševljeni pratitelji glumice ispod njezine objave.
U intervjuu za RTL.hr, Vejnović je ranije govorila o svojoj televizijskoj djeci, istaknuvši koliko uživa u radu s mladim glumicama i glumcima.
- Imam sreću da nekako u svim mojim televizijskim projektima sam imala divne, ali stvarno divne mlade glumice i glumce s kojima sam uvijek mogla uspostaviti dobar odnos. Rekla bih majčinski, koliko to može biti na setu, ali imala sam i situacije gdje su mi se moja djeca stvarno i povjeravala i tražila neke savjete od mene, što mi je isto slatko - rekla je glumica te dodala kako je s nekima od njih i dalje u kontaktu te da zajedno nekad i popiju kavu.
- Danas sam s jednom mojom kolegicom koja mi je glumila kćer pila kavu, tako da strašno volim svoju filmsku djecu. I ovu novu naravno, divno mi je da se zovemo - mama, sine, ćaća... Slatko ih je gledati i super su nam scene koje radimo zajedno - izjavila je.
