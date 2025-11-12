Sanja Vejnović podijelila fotku s televizijskim sinom iz 'Divljih pčela': 'Vidi, vidi, živ je...'

Poznata glumica Sanja Vejnović, koja već godinama očarava publiku, nedavno je podijelila emotivnu fotografiju sa svojim nikad prežaljenim televizijskim sinom, Petrom. U novoj RTL-ovoj dramskoj seriji 'Divlje pčele', Sanja utjelovljuje Mirjanu Vukas, bogatu majku koja se suočava s teškim životnim nedaćama, uključujući tragičnu smrt svog najstarijeg sina Petra, za koju sumnja da ju je izazvala njegova supruga Katarina.

Foto: Tom Dubravec

Na društvenim mrežama, Sanja se oprostila od glumca Klemena Novaka, koji u seriji utjelovljuje njenog sina. Na selfiju su oboje odjeveni u elegantnom, retro stilu, a natpis "Gostiona" na pozadini otkriva da se ovaj srdačni trenutak odvijao na setu serije.

'Predivna Sanja, divna ekipa', ' Vidi, vidi živ je, Sanja uvijek lijepa!', 'Prelijepi ste, volim vas', pisali su oduševljeni pratitelji glumice ispod njezine objave.

U intervjuu za RTL.hr, Vejnović je ranije govorila o svojoj televizijskoj djeci, istaknuvši koliko uživa u radu s mladim glumicama i glumcima.

- Imam sreću da nekako u svim mojim televizijskim projektima sam imala divne, ali stvarno divne mlade glumice i glumce s kojima sam uvijek mogla uspostaviti dobar odnos. Rekla bih majčinski, koliko to može biti na setu, ali imala sam i situacije gdje su mi se moja djeca stvarno i povjeravala i tražila neke savjete od mene, što mi je isto slatko - rekla je glumica te dodala kako je s nekima od njih i dalje u kontaktu te da zajedno nekad i popiju kavu.

- Danas sam s jednom mojom kolegicom koja mi je glumila kćer pila kavu, tako da strašno volim svoju filmsku djecu. I ovu novu naravno, divno mi je da se zovemo - mama, sine, ćaća... Slatko ih je gledati i super su nam scene koje radimo zajedno - izjavila je.