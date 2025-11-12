Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVNI OPROŠTAJ

Sanja Vejnović podijelila fotku s televizijskim sinom iz 'Divljih pčela': 'Vidi, vidi, živ je...'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Sanja Vejnović podijelila fotku s televizijskim sinom iz 'Divljih pčela': 'Vidi, vidi, živ je...'
1
Foto: Instagram

U novoj objavi koja je izazvala brojne emocije, glumica Sanja Vejnović podijelila je nostalgičnu fotografiju sa svojim nikad prežaljenim televizijskim sinom Petrom iz serije 'Divlje pčele'

Poznata glumica Sanja Vejnović, koja već godinama očarava publiku, nedavno je podijelila emotivnu fotografiju sa svojim nikad prežaljenim televizijskim sinom, Petrom. U novoj RTL-ovoj dramskoj seriji 'Divlje pčele', Sanja utjelovljuje Mirjanu Vukas, bogatu majku koja se suočava s teškim životnim nedaćama, uključujući tragičnu smrt svog najstarijeg sina Petra, za koju sumnja da ju je izazvala njegova supruga Katarina.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Na društvenim mrežama, Sanja se oprostila od glumca Klemena Novaka, koji u seriji utjelovljuje njenog sina. Na selfiju su oboje odjeveni u elegantnom, retro stilu, a natpis "Gostiona" na pozadini otkriva da se ovaj srdačni trenutak odvijao na setu serije. 

'Predivna Sanja, divna ekipa', ' Vidi, vidi živ je, Sanja uvijek lijepa!', 'Prelijepi ste, volim vas', pisali su oduševljeni pratitelji glumice ispod njezine objave. 

U intervjuu za RTL.hr, Vejnović je ranije govorila o svojoj televizijskoj djeci, istaknuvši koliko uživa u radu s mladim glumicama i glumcima.

- Imam sreću da nekako u svim mojim televizijskim projektima sam imala divne, ali stvarno divne mlade glumice i glumce s kojima sam uvijek mogla uspostaviti dobar odnos. Rekla bih majčinski, koliko to može biti na setu, ali imala sam i situacije gdje su mi se moja djeca stvarno i povjeravala i tražila neke savjete od mene, što mi je isto slatko - rekla je glumica te dodala kako je s nekima od njih i dalje u kontaktu te da zajedno nekad i popiju kavu. 

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

- Danas sam s jednom mojom kolegicom koja mi je glumila kćer pila kavu, tako da strašno volim svoju filmsku djecu. I ovu novu naravno, divno mi je da se zovemo - mama, sine, ćaća... Slatko ih je gledati i super su nam scene koje radimo zajedno - izjavila je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!
LUKSUZ

Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!

Pjevačica Maja Šuput na svom se Instagram profilu pohvalila fotografijama s odmora u Dubaiju, gdje uživa u društvu 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. Luksuza oko zaljubljenog para ne nedostaje, kupaju se u 'infinity' bazenu na vrhu zgrade, jedu u restoranima, a Maja na ruci nosi sat koji neodoljivo podsjeća na Rolex Daytona kojemu se cijena kreće oko 50 tisuća eura.
FOTO Nives Celzijus u svlačionici obukla crveni bikini, bujne grudi jedva su stale u njega
vruće, vruće....

FOTO Nives Celzijus u svlačionici obukla crveni bikini, bujne grudi jedva su stale u njega

Nema zime uz Nives Celzijus! Ovog je puta svoje pratitelje na Instagramu počastila kratkim videom u kojem u svlačionici pozira u crvenom bikiniju, a preko njega je obukla bijeli ogrtač. Ipak, on je poslužio više kao modni dodatak....
FOTO Nekada je osvajao srca gledateljica, a evo kako sad izgleda šarmantni Kurbaša
MILJENIK HRVATICA

FOTO Nekada je osvajao srca gledateljica, a evo kako sad izgleda šarmantni Kurbaša

Zvijezda domaćih sapunica danas vodi miran obiteljski život u Samoboru i rijetko se pojavljuje u javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025