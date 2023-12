Sanji žiri zapjevao pjesmicu za rođendan: 'Samo da mi Maja Šuput ne pošalje sada račun...'

Sanja Dajčman Zahtila uvijek je gajila želju za pjevanjem, ali to nikad nije došlo do izražaja, sve do audicijskog nastupa na 'Supertalentu', a u polufinalnoj emisiji, nakon nastupa, Igor Mešin i Frano Ridjan otkrili su da joj je rođendan. Darovali su joj i buket cvijeća.

Publika i žiri nagradili su je pjesmom 'Sretan Rođendan'.

- Hvala vam puno - bila je ganuta Sanja.

- Samo da mi Maja ne pošalje sada račun - našalila se, a voditelji su joj rekli da će trošak snositi oni.

A onda su došli na red komentari za Sanjin nastup.

- Hvala vam što ste došli vedra srca i pjevali pjesmu koju zaista svi znamo, zaista se vidi da iz vas izlazi muzika u najljepšim bojama - rekao je Fabijan.

- Vas je ponijelo, a ponijelo vas je jer ste osjetili energiju publike žirija, i vi ste se opustili što znači da ste stvarno uživali. Vi imate super nastup, a možda i najljepši rođendan - primijetila je Maja.

- Ja sam sretan zbog vas i siguran sam da ste uživali - dodao je Bilman.

- Fascinantna je ta jedna lakoća postojanja na pozornici, a treći put ste na pozornici. To je dio vaše osobnosti, vi ste jedna od onih kod kojih je nebitno kako vi to tehnički izvodite, začarali ste nas, gledali smo u vas i uživali - zaključila je Martina.

Sanja je napustila pozornicu, a onda su joj i ostali kandidati zapjevali pjesmu za rođendan.

- Toliko sam sretna, sada mogu, kako se kaže, i umrijeti - rekla je.