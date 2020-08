Sara i Marino iz 'Života na vagi' prekinuli: Odabrao je drugi put

Oboje su sudjelovali u showu, neprestano su se družili i iz prijateljskog odnosa rodila se ljubav. Sara je često dolazila kod Marina u Zadar. Zbog korone se nisu vidjeli mjesecima, a sad su potvrdili kako je veza pukla

<p><strong>Sara Sitarić </strong>(19) sudjelovala je u četvrtoj sezoni reality showa 'Život na vagi'. Ondje je bio i <strong>Marino Marušić </strong>(26), a nije trebalo dugo da dvojac shvati kako se jedno drugome sviđaju. U emisiji su se zaljubili, neprekidno su bili skupa pa su gledatelji pratili kako se sve bolje upoznaju i zbližavaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ireni iz showa rekli da ne može imati djecu, a sad uživa sa sinom</strong></p><p>Kad je završio show, Sara i Marino dali su do znanja da su u vezi i da im ide odlično. Iako ona živi u Ladimirevcima, a on u Zadru, par je svoju vezu, koliko god je to bilo moguće proteklih mjeseci, održavao na daljinu. Međutim, kako nam je Sara potvrdila, njihova veza je gotova. </p><p>- Ne bih to previše komentirala, ali da, mogu vam potvrditi da je vezi došao kraj prije tri tjedna kad sam bila kod Marina i kad sam prekinula vezu. Vrijednosti su nam se razišle, moj fokus je sad maksimalno na faksu, a on je odabrao neke druge puteve koji ga uveseljavaju i zato sam osjećala da je ispravna stvar prekinuti taj odnos - rekla je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3874450/sara-iz-zivota-na-vagi-otkrila-za-rtlhr-marino-i-ja-vise-nismo-skupa/" target="_blank">RTL.hr</a>.</p><p>Dodala je kako ne bi htjela previše otkrivati detalje i da je sad usmjerena prema budućnosti i na pripreme za svoju prvu akademsku godinu na Fakultetu zdravstvenih studija.</p><p>Iako su svi komentirali kako su preslatki zajedno, jedno drugo su motivirali da izgube višak kilograma, što je i bio glavni razlog ulaska u spomenuti show, neki su im predviđali i brak. A sve je počelo, kako to inače biva, iz prijateljskog odnosa.</p><p>- Definitivno mogu reći da je s moje strane odnos s Marinom bio prijateljski, a onda je prerastao u nešto više, dok on meni kaže kako sam ja njemu zapela za oko odmah prvi dan. Premda, moram priznati, brzo sam postala slaba na njegov osmijeh i oči - komentirala je svojedobno Sara. </p><p>Kod Marina ju je privukla njegova dobronamjernost, suosjećanje i spontanost. Uvijek ju je nasmijavao, a najslađe joj je bilo to što se nije ni trudio biti smiješan. Marino nam je u prosincu rekao kako se nada da će sa Sarom biti zauvijek. </p><p>- Nisam imao puno djevojaka, sa Sarom je potpuno drugačije jer je stvarno posebna i drugačija od ostalih kojekakvih djevojaka te se nadam da ću ostati s njom do kraja života - priča nam Marino, koji je bio i finalist, ali je ostao bez glavne nagrade od 150.000 kuna. </p>