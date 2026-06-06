Sarah Michelle Gellar oprostila se od Anthonyja Heada: 'Sretna sam jer sam te poznavala...'

Sarah Michelle Gellar odala je počast svome kolegi Anthonyju Headu, koji je preminuo u 73. godini. Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj koja je navela da je Head preminuo u svome domu od komplikacija uzrokovanih upalom pluća. Gellar, njegova dugogodišnja kolegica iz serije 'Buffy, ubojica vampira' na društvenim se mrežama oprostila od njega.

Svoju je objavu započela citatom iz finala pete sezone, u kojem Buffy (Gellar) izgovara srceparajući monolog o tome zašto je odlučila žrtvovati svoj život kako bi spasila svoju sestru Dawn i svijet.

- "Recite Gilesu da sam shvatila i da sam dobro" - započela je Gellar, referirajući se na Headov lik, Gilesa, koji je bio Buffyn mentor, prije nego što je na kraju postao očinska figura glavne junakinje.

- Pa, ja nisam ništa shvatila i nisam dobro. Ali znam da sam sretnica jer sam te poznavala - nastavila je Gellar te se zahvalila Headovim kćerima. "Hvala Daisy i Emily što su ne samo dijelile svog tatu sa mnom, već i s cijelim svijetom."

Njezina objava sadržavala je i niz fotografija iza scene na kojima pozira s Headom, no posljednja je prikazivala snimke zaslona iz jedne posebno dirljive scene.

Radi se o razgovoru koji Buffy vodi s Gilesom u sedmoj epizodi druge sezone, pod nazivom "Laži mi". U toj epizodi, lik za kojeg je Buffy mislila da joj je prijatelj iz djetinjstva izda je u pokušaju da postane vampir. Nakon što shvati da ju je prijatelj prevario, obraća se Gilesu za vodstvo i utjehu.

"Hoće li život ikada postati lakši?", pita Buffy.

"Što želiš da ti kažem?", odgovara Giles.

"Laži mi", kaže Buffy.

"Da, užasno je jednostavno. Dobri dečki su uvijek postojani i iskreni. Zločeste je lako prepoznati po šiljatim rogovima ili crnim šeširima. I, uh, uvijek ih pobijedimo i spasimo dan. Nitko nikada ne umre i... svi žive sretno do kraja života", govori joj Giles.

Ovaj dirljivi razgovor koji je Gellar odlučila uključiti mogao bi biti i referenca na golem broj gubitaka koje je sama doživjela posljednjih godina.

Niz tragedija za glumačku postavu 'Buffy'

Smrt Anthonyja Heada još je jedan težak udarac za glumačku obitelj serije "Buffy, ubojica vampira". U ožujku 2026. preminuo je i Nicholas Brendon, koji je glumio Buffynog prijatelja Xandera, u 52. godini života.

Foto: instagram

Godinu prije, u veljači 2025., glumačka postava i obožavatelji oprostili su se od Michelle Trachtenberg, koja je glumila Dawn, a preminula je od komplikacija dijabetesa u dobi od samo 39 godina. I sam Head je nedavno doživio težak osobni gubitak kada je u prosincu 2025. preminula njegova dugogodišnja partnerica Sarah Fisher.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Reakcije kolega i bogata karijera

Brojni kolege izrazili su sućut i podijelili sjećanja na voljenog glumca. David Boreanaz, koji je glumio Angela, opisao ga je kao "dobru i velikodušnu dušu". James Marsters, poznat po ulozi Spikea, izjavio je da je Head bio "neumoljivo ljubazna i stabilna prisutnost na setu Buffy i najbolji glumac u postavi". Svoja sjećanja podijelili su i Charisma Carpenter (Cordelia) te Emma Caulfield (Anya).

Iako mu je uloga Gilesa donijela svjetsku slavu, Headova karijera trajala je desetljećima. Britanskoj publici postao je poznat osamdesetih godina kao dio para iz kultnih reklama za Nescafé Gold Blend.

Njegova karijera obuhvaćala je zapažene uloge poput premijera u seriji "Mala Britanija", Uthera Pendragona u "Merlinu" te, u novije vrijeme, omraženog Ruperta Manniona u nagrađivanoj seriji "Ted Lasso". Njegov kolega iz te serije, Brett Goldstein, opisao ga je kao "briljantnog glumca koji je glumio najgoru osobu na svijetu, što je nevjerojatna vještina jer je on bio najbolja osoba".

*uz korištenje AI-ja

