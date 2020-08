'Savršeni' golica maštu: Snimao kako potpuno gol skače u more

Mijo se skinuo gol i skakao sa stijene u more. Njegovo društvo s kojima je tada bio sve je zabilježilo kamerom što je potom drugi hrvatski 'Gospodin Savršeni' objavio na Instagramu

<p><strong>Mijo Matić </strong>(28), koji je gledateljima poznat kao drugi hrvatski 'Gospodin Savršeni', vruće ljetne dane provodi na moru. Brojne pratiteljice već je počastio raznim selfiejima s plaže, a sad je otišao korak dalje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mijo je 'Gospodin Savršeni'</strong></p><p>Mijo se skinuo potpuno gol i skakao sa stijene u more. Njegovo društvo s kojima je tada bio sve je zabilježilo kamerom što je potom Mijo objavio na Instagramu. Snimku možete pogledati <a href="https://www.instagram.com/p/CDUSFsip60q/" target="_blank">ovdje</a>. </p><p>Komentara njegovih pratiteljica nije nedostajalo. Mnoge su mu zamjerile jer nije snimio i izlazak iz mora, ali su mu i govorili kako je ovo odlična reklama za Hrvatsku. </p><p>- Što se nisi okrenuo s prednje strane? Nisi fora - požalila se pratiteljica. </p><p>Lokaciju na kojoj je skakao Mijo nije otkrio, ali prethodnih dana boravio je na Pelješcu s obitelji. </p><p>Mijo se proslavio nakon sudjelovanja u reality showu 'Gospodin Savršeni', gdje se za njegovo srce borilo 19 djevojaka. Naposljetku je odabrao Slovenku Nušu Rojs, no njihova veza kratko je trajala. </p><p> - Distancirao se. Više mi nije pisao i bilo mi je teško. Nakon četiri dana mi se javio i rekao da više ne osjeća da je to ono pravo. Dragi moji, svim svojim srcem željela sam da traje. Ako ste vi razočarani, kako mislite da je meni? Iskreno, napravila sam sve što je bilo moguće s moje strane i molim vas ne sudite, ne pitajte me ništa... - rekla je svojedobno Nuša.</p>