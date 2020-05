'Savršeni' je pozirao s mamom, pratitelji mu poručili: 'Isti ste'

'Gospodin Savršeni', Mijo Matić (27), bavi se fitnessom pa redovito trenira, a ako je suditi prema objavi na društvenim mrežama, teretana mu je za vrijeme izolacije zbog pandemije korona virusa jako nedostajala.

Osim što je napomenuo kako će imati puno treninga čim se teretana otvori, objavio je i jednu stariju fotografiju s teretane. No, ne pozira sam, već mu se pridružila njegova mama Vesna.

- Najdraža i najutjecajnija osoba u mom životu je ujedno i moj prvi klijent - napisao je Mijo u opis objavljene fotografije i dodao kako s mamom ima najmanje zajedničkih fotografija, ali kako će zato imati najviše treninga čim se otvore teretane.

- Ionako nam fotografije ne trebaju, mama nije aktivna na društvenim mrežama, ali zato ne propušta niti jedan moj poziv ili poruku - dodao je Mijo i istaknuo kolika mu je mama Vesna podrška.

Njegovi pratitelji nisu se ustručavali komentirati fotografiju, a Vesna je na račun svog izgleda dobila pohvale. Osim toga, neki su i zaključili kako joj Mijo jako sliči.

- Isti mama, imate isti osmijeh. Predivna je - pisali su mu.

Osim što nije mogao u teretanu, Mijo nije mogao otići niti kod frizera. No, u tom se slučaju snašao pa se ošišao za vrijeme izolacije. To inače ne bi bilo ništa čudno jer je šišanje kod kuće ovih dana postao trend kod muškaraca, međutim Mijo se dao u ruke djeci koja su se poigrala s njegovom kosom. Neki od njegovih pratitelja pohvalili su mu frizuru, no drugi su se složili kako je previše kratko.

