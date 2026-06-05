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KONCERT JE RASPRODAN

Savršeni marginalci i Luzeri su predgrupe za The Offspring na Zagrebačkom velesajmu

Piše 24sata,
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Savršeni marginalci i Luzeri su predgrupe za The Offspring na Zagrebačkom velesajmu
Foto: STEVE MARCUS/REUTERS

Veliki open-air koncert prilika je doživjeti nastup kalifornijskih punk rock legendi The Offspring i jednog od najvećih bendova žanra uopće.

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Savršeni marginalci i Luzeri nastupit će kao predgrupe za punk rock legende The Offspring, a veliki open air koncert će se održati ispred paviljona 15 na Zagrebačkom velesajmu 14. lipnja 2026. 

Kao old school legende Savršen marginalci na Velesajam donose prepoznatljivu koncertnu energiju i zvuk. Okosnicu benda čini trojka Hladnog Piva, Zoran Subošić (Zoki), Mladen Subošić (Suba) i Krešimir Šokec (Šoki), uz Hrvoja Krmpotića (Krmpa) na vokalu, poznatog iz benda Deafness By Noise. Kroz rasprodane koncerte bend je izgradio snažnu vezu s publikom, a tu energiju pretočili su u album “SIEMPRE MARGINAL”, te još jednom potvrđuju da najbolje zvuče kada su najglasniji, najbrži i savršeno marginalni.

Foto: Roberto Pavic roblfc1892

Luzeri kombiniraju underground energiju i mainstream te predstavljaju noviji punk današnje generacije. Trojac čine Goca RIP iz KUKU$-a i Dipsi iz  Buntaija, te jedan od vodećih producenata trap žanra, Nikola Batelić. Svojim zvukom podsjećaju na rane 2000-te uz dodatak moderne produkcije, a od objave debija “Ixevi i Nule”, uslijedili su albumi “Ljubav je za Luzere”, kao i “Depresija”. Luzeri oživljavaju pop-punk, rasprodaju koncerte i donose pop punk nabijen emocijama i energijom.

Foto: PROMO

Veliki open-air koncert prilika je doživjeti nastup kalifornijskih punk rock legendi The Offspring i jednog od najvećih bendova žanra uopće. S 40 godina karijere iza sebe jedno su od vodećih imena alternativne rock glazbe posljednjih nekoliko desetljeća. S 11 albuma postali su bend koji je obilježio punk rock i alternativne žanrove, utjecao na mnoštvo bendova, te definirao zvuk 90-ih. 

kalifornijske punk rock legende Koncert grupe The Offspring zbog ogromnog interesa seli se na Zagrebački Velesajam
Koncert grupe The Offspring zbog ogromnog interesa seli se na Zagrebački Velesajam

Singlovi poput "Come Out and Play", "Self Esteem", “Pretty Fly (For a White Guy)”, "Why Don't You Get a Job?", "The Kids Aren't Alright" ili "You're Gonna Go Far, Kid" ostali su neizostavni dio pop kulture, a zagrebački koncert bit će prilika čuti The Offspring uživo i punk energiju koju donose. 

Koncert je rasprodan.
 

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